أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يتفقدون مركز شبكة الطوارئ

ايمان البكش

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة و الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (السيطرة والتحكم) بالديوان العام للمحافظة.

  وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخليةوالدكتور أحمد العدل نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، حيث تم متابعة أعمال البث المباشر لتنفيذ إزالة لمبني مقام علي أرض تابعة لهيئة التعمير بمنطقة المطرية وذلك ضمن الموجة ال٢٨ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة ، وتم تقديم شرح من المحافظ حول أهم أدوار مركز الشبكة الوطنية للطوارئ في دعم منظومة العمل بالمحافظة، حيث تمثل أداة رئيسية لمتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين على مدار الساعة، من خلال منظومة الكاميرات الحديثة المنتشرة بنطاق المحافظة.

وتتيح الشبكة الرصد الفوري للحركة المرورية، ومتابعة الإشغالات والتعديات، ورصد المتغيرات المكانية، وتنفيذ قرارات الإزالة أولًا بأول، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي مخالفات أو طوارئ، واتخاذ القرارات العاجلة في التوقيت المناسب.

وتعمل علي تعزيز الاستفادة القصوى من إمكانات الشبكة، و التنسيق بين غرف العمليات والجهات التنفيذية المختلفة، بما يضمن تحقيق الانضباط بالشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة المرافق والخدمات العامة.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين والمحافظ سير العمل في أحد منافذ الخضار والفاكهة بحي شرق المنصورة لمتابعة الالتزام بالاسعار المعلنة للمواطنين ، بالإضافة الي متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء أحد المواقف الجديدة بالحي .  

وعقب ذلك  تفقدت وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين والمحافظ مقر المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة الدقهلية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار حرص وزارة التنمية المحلية  على تحسين جودة الأداء وتطوير منظومة العمل الإداري. ويأتي هذا التفقد ضمن المتابعة المستمرة للتأكد من انتظام العمل، وسرعة إنجاز المعاملات، وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن الدقهلاوي.

وخلال الجولة، تم الاطلاع على آليات استقبال المواطنين، ومتابعة الإجراءات المتبعة في إنهاء الطلبات المختلفة، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المركز، بما يساهم في تقليل التكدس وتخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق مبدأ الشفافية وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

ويعتمد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة على منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهات تقديم الخدمة في مكان واحد، واستخدام النظم الإلكترونية في تسجيل الطلبات ومتابعتها، بما يحد من التدخل البشري ويقلل من فرص الخطأ أو التأخير. كما يتم العمل على تطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالمركز، ورفع كفاءتهم للتعامل مع الجمهور وحسن استقبال المواطنين.

كما يلبّي المركز احتياجات المواطنين المختلفة، خاصة ما يتعلق بالخدمات المحلية، وطلبات التراخيص، والشكاوى، ومتابعة المعاملات، حيث يتم التعامل مع كل طلب وفق جدول زمني محدد، مع إتاحة سبل التواصل للاستعلام عن الموقف التنفيذي للطلبات. ويأتي ذلك في إطار سعي محافظة الدقهلية إلى تحقيق رضا المواطنين، والاستجابة لمطالبهم، والعمل المستمر على تطوير الخدمات بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

