كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

الزبيب هو مصدر جيد للحديد، مما قد يمنع فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والحديد ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، ويساعدها على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم كما أنه يوفر النحاس، وهو ضروري أيضًا لتكوين الهيموجلوبين.





فوائد الزبيب للصحة

1-تقوية العظام: يحتوي الزبيب على الكالسيوم والمغنيسيوم ، مما يساعد في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

2-تحسين الهضم: الزبيب غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الإمساك.

3-تحسين صحة القلب: يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات، التي تساهم في تقليل الالتهابات مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4- تحسين صحة البشرة: مضادات الأكسدة تساعد على حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتؤخر علامات الشيخوخة.

5-تنظيم مستويات السكر في الدم: يحتوي الزبيب على ألياف تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.

6- دعم الجهاز المناعي: الزبيب يحتوي على فيتامين C والعديد من مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الالتهابات.

7-تحسين الذاكرة: تناول الزبيب يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة وتقوية القدرات العقلية.

فوائد الزبيب الأسود للشعر

وأخيرًا، من المهم أن تعرف أهم فوائد الزبيب الأسود للشعر، والتي تتمثل في:

1- الحماية من ترقق الشعر

غنى الزبيب الأسود بالحديد، يعني دورة دموية قوية، بالتالي وصولها بشكل جيد إلى فروة الرأس لتغذيتها.

هذا الأمر بدوره يعمل على حمايتك من ترقق الشعر ويحفز بصيلات الشعر في المنطقة.

2- التقليل من مشكلة الشيب المبكر

احتواء الزبيب الأسود على فيتامين C يساعد في زيادة امتصاص المعادن الأخرى في الجسم، والمهمة لصحة الشعر.

هذا يعني أن تناول كميات جيدة من الزبيب الأسود يوميًا ستمد شعرك بالقوة وتقلل من مشكلة الشيب المبكر.