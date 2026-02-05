قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس 

وكانت قد بدأت رسمياً اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس السبت 24 يناير 2026 ، وذلك بجميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات .

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس 

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي : 

  •  موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
اجازة نصف العام 2026 المدارس اجازة نصف العام المدارس الرسمية بداية الترم الثاني 2026

