رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت

تنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

وكانت قد بدأت رسمياً اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس السبت 24 يناير 2026 ، وذلك بجميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات .

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :