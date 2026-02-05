خدمات بمناطق الأعمال.. كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل نشرة مرور الفترة الصباحية اليوم، الخميس، مشيرًا إلى أنه يوم عمل رسمي لجميع المصالح الحكومية والخدمية، إلى جانب القطاعين العام والخاص، ويشهد توجه أعداد كبيرة من المواطنين إلى مقار أعمالهم وقضاء مصالحهم الشخصية، سواء من داخل القاهرة الكبرى أو القادمين من المحافظات الأخرى.

وأوضح اللواء أحمد هشام أنه منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، يجري تنسيق تام ومستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى، لمتابعة الحالة المرورية على الطرق السريعة، سواء الصحراوية أو الزراعية، وكذلك المحاور الرئيسية، بالتزامن مع انطلاق ساعات الذروة الصباحية التي تشهد خروج الموظفين والمواطنين في توقيت واحد.

وقال إن الحركة المرورية تشهد كثافات متوسطة على أغلب المحاور والميادين الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية المدعومة بالأوناش والمساعدات الفنية، للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تعيق حركة السير، وذلك على مدار اليوم الكامل.

وأضاف الخبير المروري أن هناك تنسيقًا مستمرًا أيضًا مع غرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال الجوية، حيث تشهد الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية، إلى جانب نشاط نسبي للرياح، ولا سيما على الطرق الصحراوية، مؤكدًا ضرورة التزام قائدي المركبات بالحيطة والحذر وترك مسافات أمان أثناء القيادة.

وأكد اللواء أحمد هشام تعزيز مناطق الأعمال المرورية بخدمات مكثفة، وعلامات إرشادية وتنظيمية ولافتات تحذيرية، بهدف توجيه قائدي السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة والابتعاد عن مناطق الأعمال لتفادي التكدسات المرورية، لافتا إلى أن الكثافات المتوسطة تتركز في محيط مجمعات المصالح الحكومية ومناطق وسط المدينة.

وذكر أن محيط محطات السكك الحديدية يشهد كثافات ملحوظة نتيجة توافد المواطنين، وعلى رأسها محطة مصر بميدان رمسيس ومحطة الجيزة بميدان الجيزة، حيث تم دعم تلك المناطق بخدمات مرورية إضافية لضمان السيولة.

وفيما يتعلق بمحاور القاهرة، أشار إلى وجود كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري 6 أكتوبر للقادم من شرق القاهرة في اتجاه وسط المدينة ومحور 15 مايو ومطلع محور 26 يوليو، مفضلًا استخدام نفق الأزهر كبديل مروري لتخفيف الضغط.

كما تشهد مناطق صلاح سالم القادمة من كوبري العباسية كثافات مرتفعة، مع التوصية بسلوك شارع امتداد رمسيس في اتجاه طريق النصر الذي يشهد سيولة نسبية.

ونوه إلى أن مناطق شرق القاهرة، ومنها شوارع عباس العقاد ومكرم عبيد وأحمد فخري، تشهد كثافات متوسطة، وتم تعزيز الخدمات المرورية بها لمنع الانتظار الخاطئ والتعامل مع المواقف العشوائية، خاصة سيارات الميكروباص، مع متابعة حركة السير القادمة من الحي العاشر ومدينة نصر في اتجاه طريق السويس الصحراوي، ويفضل سلوك محور المشير طنطاوي لتخفيف الضغط المروري.

وقال إن مدخل مدينة السلام يشهد كثافات مرورية مرتفعة نتيجة موقف سيارات العاشر من رمضان والانتظار الخاطئ لبعض المركبات، ويتم التعامل الفوري معها بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة.

أما محافظة الجيزة، فتشهد عدة مناطق كثافات مرورية متوسطة قد تصل إلى مرتفعة في بعض الأوقات، أبرزها شارعي الملك فيصل وترسا، نظرًا للتحويلات المرورية الناتجة عن أعمال التطوير بشارع الهرم، إلى جانب مناطق المطبعة والمرسلين ومستشفى العجوزة، حيث تتم المتابعة الميدانية المستمرة للتعامل مع المواقف العشوائية.

كما تشهد الطرق السريعة داخل نطاق القاهرة الكبرى كثافات مرتفعة، خاصة أعلى الطريق الدائري بمنطقة المنيب في اتجاه شارع البحر الأعظم والدقي مرورًا بشارع ربيع الجيزي، مع التوصية باستخدام محوري المنصورية والمريوطية لتخفيف الضغط المروري.

كذلك يشهد منزل صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة وميدان الأورمان وكوبري الدقي المعدني كثافات متوسطة إلى ثقيلة في بعض الفترات، ويتم التعامل معها من قبل مرور الجيزة.

وأوضح اللواء أحمد هشام، أن محور روض الفرج –الضبعة، الممتد من شبرا الخيمة مرورًا بعدد من المحافظات، تم تدعيمه بكاميرات مراقبة ورادارات لضبط السرعات، خاصة سيارات النقل الثقيل، للحد من الحوادث المرورية، كما يشهد الطريق الدائري بعض الإغلاقات الجزئية نتيجة أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ما أدى إلى ظهور كثافات متوسطة، وتم تعزيز الخدمات المرورية بالمواقع المتأثرة.