تعرف على الطرق البديلة بعد غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبي باتجاه المعادى

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة جهودها المكثفة لتسيير حركة السيارات ومواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية ضخمة خاصة بكوبري التسعين الجنوبي في الاتجاه المؤدي لمناطق المعادي، حيث تقرر تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان السيولة التامة.

وتستلزم هذه الأعمال الإنشائية غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي تماماً أمام حركة المرور للقادمين من محور التسعين في اتجاه مناطق المعادي، وذلك لمدة 3 أسابيع بدأت فعلياً من الساعة 12 بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026.

يخص خطة التحويلات المرورية التي وضعتها الإدارة لتفادي التكدسات، تقرر توجيه حركة السيارات القادمة من شارع التسعين الجنوبي بضرورة استكمال السير أعلى كوبري التسعين وصولاً إلى محور المشير طنطاوي، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من مطالع ومنازل كوبري الواحة في اتجاه مسطح كوبري التسعين، ومنه إلى الطريق الدائري وصولاً لمناطق المعادي.

من جانبها، نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة للمشروع لوضع كافة المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية، والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، مع تكثيف تواجد رجال المرور لضمان أمن وسلامة المواطنين ومنع حدوث أي معوقات مرورية طوال فترة التنفيذ.