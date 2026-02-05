سفارة إيطاليا تستضيف العرض الخاص لأوبرا "توت عنخ آمون" لـ زاهي حواس | صور

في ليلة استثنائية مزجت بين عظمة التاريخ المصري العريق وإبداع الفن الأوبرالي الإيطالي، استضافت سفارة إيطاليا بالقاهرة العرض الأول لأوبرا "توت عنخ آمون"، المستوحاة من حياة وأسطورة "الملك الصبي"، وذلك تمهيداً لانطلاق جولتها العالمية الكبرى.

أوبر توت عنخ آمون

يأتي هذا العمل الفني الضخم نتاج تعاون دولي فريد؛ حيث وضع قصتها عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، صاغ كلماتها الكاتب الصحفي فرانشيسكو سانتكونو، ولحنها الموسيقار الإيطالي لينو زيمبوني.

ويهدف المشروع إلى بناء جسر حضاري يربط بين ضفتي المتوسط، معيداً إلى الأذهان التقاليد الأوبرالية العريقة التي بدأت مع أوبرا "عايدة" في القرن التاسع عشر.



شهد الحفل حضوراً كوكبة من رموز الدولة ورجال القضاء والدبلوماسية والفن ، من بينهم الدكتور زاهي حواس عالم المصريات مؤلف الأوبرا والسفير الإيطالي أوغسطين باليس، والمستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، وحرمه منى السيسي، وعمرو موسى، و الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والهام أبو الفتح رئيس شبكة صدي البلد.

كما شارك في الاحتفالية والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس رئيس متحف الحضارة، محمد إسماعيل أمين المجلس الأعلى للآثار السابقوالدكتور مصطفي وزيري ،و علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

والدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق والدكتور طارق توفيق رئيس رابطة علماء المصريات الى جانب كوكبة من نجوم الفن والإعلام منهم حسين فهمي، و يحيى الفخراني، و محمد رمضان، و رانيا يوسف، والفنانة لقاء سويدان ، و أحمد شاكر ، و وفاء سالم، و داليا مصطفي.

ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والمهندس ابراهيم المعلم، وسفيرة الإتحاد الأوروبي ولفيف من السفراء والصحفيين والإعلاميين.

قدم التينور دافيدي بياجيو والسوبرانو كيارا ساليرنو أداءً مبهراً استعرض ثيمات الأوبرا وأجواءها العاطفية التي تتبنى تقاليد "البل كانتو" الإيطالية بلغة موسيقية معاصرة.

ومنح منتدى "أسيزي الاستراتيجي" و"مؤسسة أسيزي للسلام" تكريماً للملحن لينو زيمبوني، تقديراً لدوره في تعزيز مبادئ السلام والازدهار من خلال الفن.



تعد هذه المبادرة، المدعومة من "جراند أوبرا إيطاليا"، نقطة الانطلاق لسلسلة من العروض الدولية التي ستنظمها "إدارة جوزيبي رابيساردا". ومن المقرر أن تبدأ الجولة العالمية في عام 2026، لتطوف العواصم الثقافية الكبرى، حاملةً رسالة مصر وإيطاليا للعالم عبر قصة الفرعون الذي لم يزل يبهر البشرية بألغازه وعظمته.

فريق العمل:



الدكتور زاهي حواس(المؤلف):

أحد أبرز الرموز في علم الآثار المعاصر وعالم مصريات ذو شهرة عالمية والذى كرس حياته لدراسة وحماية مصر القديمة، وركزت أبحاثه بشكل خاص على الرموز العظمى للحضارة المصرية القديمة، من الأهرامات إلى وادي الملوك، بالإضافة إلى الفترة التاريخية الاستثنائية المرتبطة بتوت عنخ آمون.

لينو زيمبوني (الملحن):

مؤلف وموسيقي إيطالي، صاحب لغة موسيقية مميزة قادرة على الجمع بين القوة السردية والحساسية اللحنية. تتميز كتابته الموسيقية باهتمام رفيع بالتلوين الأوركسترالي وبناء المشاهد العاطفية، والقدرة على تحويل الموسيقى إلى سرد قصصي.



فرانشيسكو سانتوكوني (كاتب السيناريو):

مؤلف وكاتب لديه ميل طبيعي للسرد التاريخي والقصص الملحمية. يجمع عمله بين البحث والخيال والحساسية المسرحية، مما يخلق نصوصاً قادرة على تحويل أحداث الماضي إلى تجارب معاصرة حية.