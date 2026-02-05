قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
كولومبوس الأمريكي يحدد 3 أيام لإرسال قسط صفقة وسام أبو علي للأهلي
باليوم والساعة.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ الجزائر لمواجهة الشبيبة
اقتصاد

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل انخفاضًا جديدًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأجنبية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار التحركات المحدودة للعملة الأمريكية خلال الفترة الحالية.

وفي البنوك الحكومية، استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك الإسكندرية.


ويأتي هذا التراجع في سعر الدولار مدعومًا بعدة عوامل، من بينها تحسن مؤشرات السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مختلفة، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق انتظارًا لأي مستجدات اقتصادية محلية أو عالمية.


كما يأتي هذا التحسن في أداء الجنيه بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تسجيل التحويلات نحو 33.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2025، بنمو تجاوز 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 

وأسهمت هذه التدفقات الدولارية القوية في تعزيز السيولة بالقطاع المصرفي ودعم استقرار سوق الصرف، ما خفف من الضغوط على العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة.


 

