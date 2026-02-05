سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل انخفاضًا جديدًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأجنبية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار التحركات المحدودة للعملة الأمريكية خلال الفترة الحالية.

وفي البنوك الحكومية، استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك الإسكندرية.



ويأتي هذا التراجع في سعر الدولار مدعومًا بعدة عوامل، من بينها تحسن مؤشرات السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مختلفة، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق انتظارًا لأي مستجدات اقتصادية محلية أو عالمية.



كما يأتي هذا التحسن في أداء الجنيه بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تسجيل التحويلات نحو 33.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2025، بنمو تجاوز 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأسهمت هذه التدفقات الدولارية القوية في تعزيز السيولة بالقطاع المصرفي ودعم استقرار سوق الصرف، ما خفف من الضغوط على العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة.



