قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024
متى يجب التوقف عن الصيام في شعبان؟.. احذر هذه الأيام
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة
تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو في أسوان
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الخميس
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل سعر الدولار هبوطه في مصر أمام الجنيه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم في مصر 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند  47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، نكست) نحو  46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (إتش إس بي سيHSBC، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الإسكندرية، فيصل الإسلامي) لنحو 46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلي الكويتي، المصرف العربي، قناة السويس، الشركة المصرفية العربية،  العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي)لنحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( المصرف المتحد ، التعمير والإسكان) لنحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( التجاري الدولي CIB، قطر الوطني، ميد بنك، أبو ظبي الأول، بيت التمويل الكويتي) لنحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدى أجريكول، البركة، أبو ظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.79 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

46.98 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

46.89 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

46.93 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

الرئيس السيسي ونظيره التركي

الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية.. فيديو

المرور

غرامة تصل لـ30 ألف جنيه.. لماذا سحبت الحكومة تعديلات قانون المرور؟

بيراميدز

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز

ترشيحاتنا

الإعلامية نهال طايل

نهال طايل عن حجب لعبة "روبلوكس": الحمدلله هم وانزاح

مصر وتركيا

نائب بالشيوخ: قمة مصر وتركيا تعكس تحوّل النظام الدولي نحو الإقليمية

المخرج أحمد خالد

المخرج أحمد خالد: أجور الفنانين ليست سرا ويعرفون قيمة أجر بعضهم البعض

بالصور

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد