ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024

أعرب الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، عن شعوره بالقلق على سلامته الشخصية، في ظل المخاطر المحتملة لتعريضه لمحاولة اغتيال.



وفي مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز»، قال ترامب إنه يحاول عدم الانغماس في هذه المخاوف، مؤكدًا: «أنا قلق بشأن ذلك، لكن عليك أن تتجاهل الأمر، وإلا فلن تستطيع أداء عملك».



وتأتي تصريحاته بعد محاولتين لاغتياله في عام 2024، الأولى في يوليو خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث أصابت رصاصة أذنه بشكل طفيف، والثانية في سبتمبر عندما أطلق متطرف مؤيد للمساعدات لأوكرانيا النار بالقرب من مقر إقامته في مارالاجو بفلوريدا.



وعن مستقبله السياسي، تجنب ترامب الإجابة مباشرة حول احتمال ترشحه للرئاسة بعد ولايته الثانية، قائلاً: «لا أدري، سيكون ذلك مثيرا للاهتمام، لكن لن يكون سيئًا إذا وافقتك الرأي وأعطيتك الإجابة التي تبحث عنها».



يُذكر أن ترامب كان قد أعلن في نوفمبر الماضي أنه لا ينوي الترشح مجددًا، لكنه عاد لاحقًا لإثارة احتمال خوض انتخابات 2028، رغم أن التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي يحدد ولاية الرئيس بفترتين فقط.