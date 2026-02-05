قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024
متى يجب التوقف عن الصيام في شعبان؟.. احذر هذه الأيام
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة
تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو في أسوان
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الخميس
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024

فرناس حفظي

أعرب الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، عن شعوره بالقلق على سلامته الشخصية، في ظل المخاطر المحتملة لتعريضه لمحاولة اغتيال.


وفي مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز»، قال ترامب إنه يحاول عدم الانغماس في هذه المخاوف، مؤكدًا: «أنا قلق بشأن ذلك، لكن عليك أن تتجاهل الأمر، وإلا فلن تستطيع أداء عملك».


وتأتي تصريحاته بعد محاولتين لاغتياله في عام 2024، الأولى في يوليو خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث أصابت رصاصة أذنه بشكل طفيف، والثانية في سبتمبر عندما أطلق متطرف مؤيد للمساعدات لأوكرانيا النار بالقرب من مقر إقامته في مارالاجو بفلوريدا.


وعن مستقبله السياسي، تجنب ترامب الإجابة مباشرة حول احتمال ترشحه للرئاسة بعد ولايته الثانية، قائلاً: «لا أدري، سيكون ذلك مثيرا للاهتمام، لكن لن يكون سيئًا إذا وافقتك الرأي وأعطيتك الإجابة التي تبحث عنها».


يُذكر أن ترامب كان قد أعلن في نوفمبر الماضي أنه لا ينوي الترشح مجددًا، لكنه عاد لاحقًا لإثارة احتمال خوض انتخابات 2028، رغم أن التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي يحدد ولاية الرئيس بفترتين فقط.

