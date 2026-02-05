مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، إقامة عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار نحو مواجهتين من العيار الثقيل في كل من كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا، إلى جانب لقاء مهم في كأس فرنسا، ومنافسات قوية في الدوري السعودي والمصري والإماراتي.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

تقام مواجهة مرتقبة ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، تجمع بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، في مباراة منتظرة يسعى خلالها الفريقان لحسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار في البطولة.

ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

وفي كأس إيطاليا، يصطدم يوفنتوس بمضيفه أتالانتا في لقاء لا يخلو من الإثارة، خاصة مع رغبة الفريقين في التقدم خطوة جديدة نحو اللقب.



أتالانتا × يوفنتوس – الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات كأس فرنسا

كما تشهد بطولة كأس فرنسا مباراة قوية بين ستراسبورج وموناكو، حيث يبحث موناكو عن مواصلة المنافسة على البطولة، بينما يطمح ستراسبورج لتحقيق مفاجأة أمام منافسه.

ستراسبورج × موناكو – الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



تُقام 3 مباريات في الدوري السعودي، وتُنقل جميعها عبر قناة Thmanyah.





الفيحاء × النجمة – 5:20 مساءً

الأهلي × الحزم – 7:30 مساءً

الأخدود × الهلال – 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري



وتُستكمل منافسات الدوري المصري بإقامة 3 مباريات مهمة خلال اليوم.

حرس الحدود × فاركو – 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة – 8 مساءً

وادي دجلة × المقاولون العرب – 8 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

وتشهد مباريات الدوري الإماراتي مواجهات متنوعة خلال اليوم



النصر × الوصل – 3:25 مساءً

السيلية × الغرافة – 4:45 مساءً

العربي × الشمال – 6:45 مساءً















