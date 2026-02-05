قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024
متى يجب التوقف عن الصيام في شعبان؟.. احذر هذه الأيام
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة
تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو في أسوان
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الخميس
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة

يوفنتوس
يوفنتوس
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، إقامة عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار نحو مواجهتين من العيار الثقيل في كل من كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا، إلى جانب لقاء مهم في كأس فرنسا، ومنافسات قوية في الدوري السعودي والمصري والإماراتي.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

تقام مواجهة مرتقبة ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، تجمع بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، في مباراة منتظرة يسعى خلالها الفريقان لحسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار في البطولة.

  • ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

وفي كأس إيطاليا، يصطدم يوفنتوس بمضيفه أتالانتا في لقاء لا يخلو من الإثارة، خاصة مع رغبة الفريقين في التقدم خطوة جديدة نحو اللقب.
 

  • أتالانتا × يوفنتوس – الساعة 10 مساء
     

مواعيد مباريات كأس فرنسا

كما تشهد بطولة كأس فرنسا مباراة قوية بين ستراسبورج وموناكو، حيث يبحث موناكو عن مواصلة المنافسة على البطولة، بينما يطمح ستراسبورج لتحقيق مفاجأة أمام منافسه.

  • ستراسبورج × موناكو – الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

تُقام 3 مباريات في الدوري السعودي، وتُنقل جميعها عبر قناة Thmanyah.


 

  • الفيحاء × النجمة – 5:20 مساءً
  • الأهلي × الحزم – 7:30 مساءً
  • الأخدود × الهلال – 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري
 

وتُستكمل منافسات الدوري المصري بإقامة 3 مباريات مهمة خلال اليوم.

  • حرس الحدود × فاركو – 5 مساءً
  • سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة – 8 مساءً
  • وادي دجلة × المقاولون العرب – 8 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

وتشهد مباريات الدوري الإماراتي مواجهات متنوعة خلال اليوم
 

  • النصر × الوصل – 3:25 مساءً
  • السيلية × الغرافة – 4:45 مساءً
  • العربي × الشمال – 6:45 مساءً


 


 


 


 

