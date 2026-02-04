مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 4-2-2026 عددًا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي بقيادة الجناح المصري عمر مرموش ضد نيوكاسل في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقاء نيس المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم مع مونبلييه بكأس فرنسا.

مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة X بيراميدز – 5 مساء – ON Sport

زد X المصري – 5 مساء – ON Sport

كهرباء الإسماعيلية X الزمالك – 8 مساء – ON Sport

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X نيوكاسل – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ديبورتيفو ألافيس X ريال سوسيداد – 10 مساء

فالنسيا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

إنتر X تورينو – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

هولشتاين كيل X شتوتجارت – 9.45 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا

لوريان X باريس إف سي – 9.30 مساء

ليون X لافال – 9.30 مساء

نيس X مونبلييه – 9.30 مساء

تولوز X أماينز – 9.30 مساء

تروا X لانس – 10 مساء