هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة

محمد سمير

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 4-2-2026 عددًا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي بقيادة الجناح المصري عمر مرموش ضد نيوكاسل في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقاء نيس المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم مع مونبلييه بكأس فرنسا.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة X بيراميدز – 5 مساء – ON Sport

زد X المصري – 5 مساء – ON Sport

كهرباء الإسماعيلية X الزمالك – 8 مساء – ON Sport

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X نيوكاسل – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ديبورتيفو ألافيس X ريال سوسيداد – 10 مساء

فالنسيا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

إنتر X تورينو – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

هولشتاين كيل X شتوتجارت – 9.45 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا

لوريان X باريس إف سي – 9.30 مساء

ليون X لافال – 9.30 مساء

نيس X مونبلييه – 9.30 مساء

تولوز X أماينز – 9.30 مساء

تروا X لانس – 10 مساء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صور السياح أثناء ممارسة يوجا الطبيعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو أجانب مستلقون على الأرض بجنوب سيناء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

النفط

تراجع أسعار النفط لليوم الثاني مع آمال تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الأمريكية وترشيح وورش لرئاسة بنك الفيدرالي

الدولار يُحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الأمريكية وترشيح وورش لرئاسة بنك الفيدرالي

أرشيفية

مسعد بولس: إجراءات قانونية معقدة تؤخر تصنيف الإخوان في السودان منظمة إرهابية

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

