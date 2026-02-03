مصرع طفل على يد والده بالخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه نتيجة تعرضه للضرب على يد والده، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلي أودى بحياته.



وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل متوفى بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل تعرض للضرب على يد والده خلال تأديبه، مما تسبب في إصابته بنزيف داخلي أدى إلى وفاته.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه لم يقصد قتل نجله، وأن ما حدث كان بغرض التأديب فقط.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات، كما كُلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.