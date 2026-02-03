قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع طفل على يد والده بالخصوص

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه نتيجة تعرضه للضرب على يد والده، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلي أودى بحياته.


وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل متوفى بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل تعرض للضرب  على يد والده خلال تأديبه، مما تسبب في إصابته بنزيف داخلي أدى إلى وفاته.

ضبط المتهم 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه لم يقصد قتل نجله، وأن ما حدث كان بغرض التأديب فقط.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات، كما كُلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية الخصوص مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس النواب

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

حملات مكثفة لضبط الشارع بالشروق وغلق وتشميع المحلات غير المرخصة .. صور

إيلاب تحصل على علامة الجودة " بكل فخر صنع في مصر"

إيلاب تحصل على علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر"

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد