ترامب : نتفاوض مع إيران الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إن واشنطن "تتفاوض مع إيران حالياً".

وأدلى بهذا التصريح أثناء توقيعه على قانون الميزانية، وأضاف أنه لا يعلم مكان انعقاد الاجتماع القادم.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم التخطيط لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن المشاورات لا تزال جارية لتحديد مكان انعقاد المحادثات، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من ذلك.

وأوضح المتحدث أن إيران تقدر مواقف الدول الصديقة التي أبدت حرصها على تهيئة ظروف مناسبة لدعم المسار الدبلوماسي، مشددًا على أن مكان وزمان المحادثات لا يعدان مسألة معقدة، ولا ينبغي استخدامهما ذريعة للتلاعب الإعلامي أو إثارة التكهنات.

وأشار إلى أن عددًا من دول المنطقة، من بينها تركيا وسلطنة عمان، إضافة إلى دول أخرى، أبدت استعدادها لاستضافة هذه المحادثات، معتبرًا هذا الأمر خطوة مهمة تعكس دعمًا إقليميًا لجهود الحوار والدبلوماسية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده تتعامل بجدية مع المسار التفاوضي، في إطار السعي لتحقيق نتائج تخدم الاستقرار والمصالح المشتركة.