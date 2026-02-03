قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
أخبار العالم

إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن

القسم الخارجي

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين إيرانيين، بأن طهران أبدت استعدادها لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية.

دور روسيا في التهدئة

وذكرت الصحيفة أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، التقى مؤخرًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حاملًا رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي. وبحسب الصحيفة، تضمنت الرسالة استعداد إيران للموافقة على شحن اليورانيوم المخصّب إلى روسيا، في إطار مقاربة تهدف إلى خفض التصعيد وفتح نافذة للحل الدبلوماسي.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية، أمس الإثنين، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر توجيهات ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

من جهتها، قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية إن المفاوضات بين طهران وواشنطن من المرجح أن تنطلق خلال الأيام المقبلة، بمشاركة مسؤولين كبار من الجانبين، ما يعكس مؤشرات على تحريك المسار التفاوضي بعد فترة من الجمود.

التلويح بالعمل العسكري

في السياق ذاته، نفت طهران تقارير تحدثت عن تحديد مهلة أمريكية لإيران بشأن المفاوضات النووية، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلويح بالتدخل العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي ردًا على تصريحات ترامب بشأن تحديد مهلة زمنية: «تتعامل إيران دائمًا بنزاهة وجدية في المسارات الدبلوماسية، لكنها لا تقبل بالإنذارات»، مؤكدًا أنه «لا يمكن تأكيد هذا الادعاء».

كان ترامب قد صرح، الجمعة الماضي، بأنه حدد مهلة لإيران، مشيرًا إلى أن طهران تسعى للتوصل إلى اتفاق حول ملفها النووي، محذرًا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة ستضرب إيران في حال أعادت بناء قدراتها النووية.

وفي تطور لافت، قال مسؤول أمريكي، الإثنين، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزمان عقد اجتماع في مدينة إسطنبول يوم الجمعة المقبل، لبحث اتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى ذات صلة.

كان مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قد أشار في وقت سابق إلى أن طهران تدرس شروط استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريبًا، في ظل إبداء الطرفين استعدادًا لإحياء الدبلوماسية بشأن الخلاف النووي المستمر منذ سنوات.

نيويورك تايمز النووي طهران إيران ترامب

