رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المدير التنفيذي لمعرض الكتاب : 400 ندوة ومؤتمر و100 فعالية فنية خلال المعرض

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الدورة الـ57 للمعرض سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الزوار 6 ملايين زائر، مع توقعات بكسر هذا الرقم في اليوم الختامي، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تُعد الأكبر منذ انطلاق المعرض.

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن نجاح المعرض لا يُقاس فقط بعدد الزوار، بل يرتبط أيضًا بارتفاع معدلات المبيعات، والتي تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب الزخم الثقافي الكبير الذي شهده المعرض من خلال أكثر من 400 ندوة ومؤتمر و100 فعالية فنية، فضلًا عن التوسع في أنشطة الطفل التي قدمت هذا العام على مساحة 8 آلاف متر مربع.

أرقام قياسية ومبيعات مضاعفة

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الدورة الحالية شهدت زيادة ملحوظة في المبيعات، مؤكداً أن المعرض لم يعد مجرد مساحة للعرض والبيع، بل أصبح منصة ثقافية متكاملة تشمل الفعاليات الفنية والأدبية والأنشطة التعليمية للأطفال، مما يعكس تنوع التجربة المقدمة للزائرين.

تطوير صناعة النشر وحقوق الملكية الفكرية

ومن أبرز ملامح هذه الدورة، بحسب مجاهد، إدخال آليات تداول وشراء حقوق الملكية الفكرية لأول مرة، وهو ما يعزز صناعة النشر المصرية ويواكب التطورات العالمية.


وأوضح أن المعرض يواصل تطوره ليجمع بين الثقافة وصناعة الكتاب الحديثة، بما يضمن الاستمرارية في تقديم نموذج ناجح يجذب المهتمين بالثقافة والمعرفة من كافة الأعمار والجنسيات.

