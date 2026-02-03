قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
بالصور

6 ألوان قفاطين تُبرز جمال البشرة السمراء في 2026.. اختيارات فاخرة لا تفوّتيها

6 ألوان قفاطين تُبرز جمال البشرة السمراء في 2026.. اختيارات فاخرة لا تفوّتيها
6 ألوان قفاطين تُبرز جمال البشرة السمراء في 2026.. اختيارات فاخرة لا تفوّتيها
أسماء عبد الحفيظ

مع دخول عام 2026، تتصدّر القفاطين مشهد الموضة العربية من جديد، لكن هذه المرة بألوان مدروسة بعناية تُبرز جمال البشرة السمراء وتمنحها إشراقة طبيعية تخطف الأنظار، فاختيار لون القفطان لم يعد مسألة ذوق فقط، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لإبراز ملامح البشرة، وإظهار النضج والأناقة والقوة الأنثوية في آنٍ واحد.

6 ألوان قفاطين تُبرز جمال البشرة السمراء في 2026 

قالت خبيرة الأزياء بسمة الفار، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن البشرة السمراء تحديدًا تمتلك ميزة ذهبية؛ فهي تتناغم مع طيف واسع من الألوان، خاصة الدرجات العميقة والغنية التي تعكس الفخامة والرقي.

في السطور التالية، نأخذك في جولة بين 6 ألوان قفاطين تُعد الأبرز في 2026، وتُعتبر رهانات رابحة لكل امرأة سمراء تبحث عن إطلالة آسرة لا تُنسى.

الأخضر الزمردي

الأخضر الزمردي من أكثر الألوان التي تخطف القلوب في 2026، فهو لون فاخر بامتياز، يبرز دفء البشرة السمراء ويمنحها إشراقة ملكية. 

هذا اللون يعكس الضوء بطريقة ناعمة، ويجعل القفطان يبدو أكثر فخامة، خاصة عند تنفيذه بخامات مثل المخمل أو الحرير الثقيل.
ينصح خبراء الموضة بتزيين القفطان الأخضر الزمردي بتطريزات ذهبية أو نحاسية لإطلالة شرقية متكاملة.

الأزرق الملكي

الأزرق الملكي يواصل حضوره القوي في موضة القفاطين لعام 2026، وهو من الألوان التي تُبرز عمق البشرة السمراء بشكل مذهل.

يمنح هذا اللون إحساسًا بالثقة والقوة، ويليق بالمناسبات الكبرى مثل الأفراح والسهرات الرسمية.

الجميل في الأزرق الملكي أنه لا يحتاج إلى مبالغة في الإكسسوارات، فحضوره وحده كافٍ لصنع إطلالة متوهجة.

 البرغندي العنابي الداكن

إذا كنتِ تبحثين عن لون يجمع بين الجرأة والرقي، فالبرغندي هو خيارك المثالي في 2026. 

هذا اللون العميق ينسجم بانسيابية مع البشرة السمراء، ويبرز نعومتها دون أن يطغى عليها.

البرغندي يناسب القفاطين المطرزة يدويًا، خاصة بتفاصيل فضية أو ذهبية خافتة، ليمنحك مظهرًا أنيقًا يليق بالسهرات الراقية.

الذهبي المعتّق

الذهبي المعتّق، وليس اللامع الصارخ، هو نجم القفاطين في 2026 للبشرة السمراء.

هذا اللون يعكس الضوء بشكل ناعم، ويُبرز دفء البشرة دون أن يجعل الإطلالة مزدحمة أو متكلّفة.

يفضّل اختيار الذهبي بدرجاته الهادئة مع قصّات بسيطة وانسيابية، لتبدو الإطلالة فاخرة وعصرية في الوقت نفسه.

البنفسجي الغامق

البنفسجي الداكن من الألوان التي عادت بقوة إلى عالم القفاطين في 2026، وهو لون مثالي لإبراز جمال البشرة السمراء بلمسة غامضة وجذابة.

هذا اللون يمنح الإطلالة عمقًا خاصًا، ويبدو رائعًا عند تنفيذه بخامات فاخرة مثل الساتان أو الحرير، مع تطريزات ناعمة تزيده رقيًا دون إفراط.

البرتقالي المحروق

البرتقالي المحروق من أكثر الألوان العصرية التي تليق بالبشرة السمراء في 2026.

هو لون دافئ يعكس الحيوية والطاقة، ويمنح القفطان طابعًا عصريًا مختلفًا عن الألوان التقليدية.

هذا اللون يناسب المرأة الجريئة التي تحب التميّز، ويبدو رائعًا مع تطريزات بلون الشامبانيا أو البرونزي لإطلالة حديثة ومبهرة.

كيف تختارين لون القفطان المناسب لبشرتك السمراء؟

اختيار اللون لا يتوقف فقط على الموضة، بل يعتمد أيضًا على درجة سُمرة بشرتك والإضاءة والمناسبة. 

بشكل عام، الألوان الداكنة والغنية هي الأكثر أمانًا وأناقة، بينما يُفضل تجنب الدرجات الباهتة جدًا أو القريبة من لون البشرة حتى لا تفقد الإطلالة حيويتها.

في 2026، القفطان ليس مجرد زي تقليدي، بل رسالة أناقة وهوية.

وباختيارك أحد هذه الألوان الستة، ستضمنين إطلالة تبرز جمال بشرتك السمراء وتضعك في صدارة الموضة، دون مجهود أو مبالغة.

 
