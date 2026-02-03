قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مأساة بأسيوط| رحيل أستاذة جامعية وابنها وإصابة زوجها المستشار في حادث مروع.. أول صورة للأسرة

في مأساة مؤلمة هزّت القلوب، شهد طريق الصعيد الشرقي بأسيوط حادث مروري صادم أسفر عن وفاة أستاذة جامعية بكلية الآداب في أسيوط وابنها، بينما أصيب زوجها وابنهما الثاني. 

وفاة أستاذة جامعية ونجلها

الواقعة التي شهدها طريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي أمس، نتجت عن انقلاب سيارة ملاكي بشكل مأسوي، ليتبين وفاة الدكتورة سهى صلاح عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة أسيوط، وابنها ياسين ذو الـ 9 سنوات.

أصيب في الحادث زوج الأستاذة الجامعية المستشار عمرو رأفت رئيس المحكمة الاقتصادية بأسيوط، بجانب ابنهما الثاني  بإصابات متفاوتة حيث تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وحرصت جامعة أسيوط، على نعي الدكتورة الراحلة سها صلاح أحمد حسن مدرس الأدب الإنجليزي قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب في جامعة أسيوط.

وفاة والدة الزوج قبل الحادث بساعات

ومن مفارقات القدر، أن الحادث الذي تعرض له المستشار عمرو رفعت بمحكمة أسيوط الاقتصادية، جاء بعد ساعات من رحيل والدته، لتزداد الصدمة بوفاة زوجته وابنه.

وتحوّل طريق الصعيد بأسيوط إلى شاهد صامت على مأساة لا تحتمل، بعدما رحلت الأستاذة الجامعية قبل أن يلحق بها نجلها ياسين بعد ساعات من الصراع مع الإصابات، لتكتمل الفاجعة وتُغلق صفحة موجعة من الألم.

تفاصيل الحادث المأسوي

وعقب تلقي البلاغ بانقلاب السيارة الملاكي، تحركت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، إلا أن وسط الحطام كانت الأم قد فارقت الحياة متأثرة بإصابات بالغة، بينما جرى نقل أفراد أسرتها إلى المستشفى في محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وداخل أروقة المستشفى، تعلّقت القلوب بأمل ضعيف والأنفاس محبوسة، فيما كان الطفل ياسين يصارع الموت بإصابة خطيرة، قبل أن يعلن الأطباء وفاته لاحقًا، لتتضاعف الصدمة ويغرق المكان في حزن ثقيل لا يُحتمل.

وأصيب المستشار عمرو رفعت زوج الفقيدة إلى جانب نجلهما الثاني، بإصابات متفاوتة حيث يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة وسط دعوات صادقة بالشفاء العاجل.

بلاغ بالحادث

و تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة أسيوط الشمالية بدائرة المحافظة ووجود مصابين ووفيات.

وانتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة المستشار عمرو. ر. م، 49 عامًا الرئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط بكدمات متفرقة، وإصابة نجله ياسين 9 أعوام باشتباه ما بعد الارتجاج، ووفاة زوجته سهى. ص. أ 43 عامًا عضو هيئة التدريس بجامعة أسيوط في الحال.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإيداع جثمان المتوفاة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، إلا أن الطفل توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي أسيوط والوسط الجامعي، حيث نعَى زملاء الدكتورة الراحلة وطفلها، مؤكدين أن الفاجعة تركت جرحًا غائرًا في القلوب، ورسخت ألمًا لن يُنسى.

حادث أسيوط جامعة أسيوط سهى صلاح المحكمة الاقتصادية أستاذة جامعية عضو هيئة تدريس محافظة أسيوط المستشار عمرو رفعت

