خريطة كاملة لمعـارض «أهلا رمضان».. اقتصادي: أحد أدوات الدولة لكبح الأسعار ودعم المواطن

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، تشهد محركات البحث إقبالا متزايدا من جانب المواطنين للتعرف على موعد وأماكن إقامة معارض "أهلا رمضان"، التي تنتظرها الأسر المصرية سنويا لما تقدمه من تخفيضات كبيرة على السلع الأساسية، تتراوح نسبتها ما بين 15% و25%.

الاستعدادات النهائية لمعرض «أهلا رمضان» الرئيسي 2026

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهت تقريبا من الاستعدادات النهائية لإقامة معرض "أهلا رمضان" الرئيسي 2026، والمقرر تنظيمه في مدينة نصر قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن من المقرر افتتاح المعرض الرئيسي خلال هذا الأسبوع أو خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المعرض سيقدم تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية والرمضانية، وجميع احتياجات الأسرة، بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بأسعار السلاسل التجارية في السوق المحلية.

معارض «أهلا رمضان» في القاهرة والمحافظات

وأشار المصدر إلى أن العام الجاري سيشهد إقامة أكثر من معرض رئيسي، يأتي في مقدمتها المعرض الرئيسي بمدينة نصر، إلى جانب عدد من المعارض الأخرى المنتشرة في محافظتي القاهرة والجيزة، بالتوازي مع المعارض التي ستقام في مختلف محافظات الجمهورية.

كما لفت إلى استمرار الشوادر وأسواق "اليوم الواحد" الدائمة، بهدف إتاحة السلع الغذائية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة في جميع المناطق.

ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتبنى حزمة متكاملة من الآليات لمواجهة موجات ارتفاع الأسعار، تقوم في الأساس على التوسع في المنافذ الحكومية وأساطيل البيع المتنقلة، إلى جانب المبادرات الرئاسية والمعارض الموسمية وعلى رأسها معارض "أهلا رمضان"، التي تستهدف الوصول المباشر للمواطنين في مختلف المناطق.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تشديد الرقابة على الأسواق يمثل الركيزة الأساسية لضبط منظومة الأسعار، والحد من الممارسات الاحتكارية، ومواجهة جشع بعض التجار، بما يضمن تحقيق قدر من التوازن والاستقرار في الأسواق المحلية.

واختتم: "الدولة تؤكد حرصها الدائم على دعم المواطنين، خاصة خلال المناسبات الدينية مثل شهر رمضان المبارك والأعياد، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحوافز التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية".

شنط وكوبونات رمضان

في السياق ذاته، تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح كميات كبيرة من كراتين وشنط رمضان داخل جميع المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين، حيث أوضحت أن مواصفات الشنط الرمضانية جاءت على النحو التالي:

- طرح الشنط في 3 نماذج مختلفة.

- تنوع المحتويات لتسهيل الاختيار أمام المواطنين.

- احتواء الشنطة الواحدة على من 12 إلى 15 صنفا من السلع الأساسية.

موعد انطلاق معارض «أهلا رمضان» 2026

من المقرر أن تنطلق معارض "أهلا رمضان" الرئيسية اعتبارا من منتصف شهر شعبان الجاري، بالتزامن مع بدايات شهر فبراير 2026، على أن تستمر فعاليات المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

خريطة انتشار معارض «أهلا رمضان» 2026

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن خريطة انتشار معارض "أهلا رمضان" تشمل:

- نحو 1200 ركن داخل المجمعات التجارية.

- عدد 1300 منفذ تابع لوزارة التموين والشركة القابضة.

- حوالي 180 سوقا من أسواق "اليوم الواحد" على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الخريطة تتضمن إقامة 23 معرضا بمحافظة الشرقية لتغطية جميع المراكز والمدن، بينما تشمل محافظة المنوفية مدن شبين الكوم، ومنوف، والشهداء.

كما تقام المعارض بمحافظة دمياط في ميدان الساعة وكفر سعد.

وأضاف أن العمل جار حاليا على تجهيز المواقع الرئيسية في محافظتي الأقصر وقنا بالتنسيق مع الغرف التجارية، في حين سيكون المعرض الرئيسي بمحافظة بني سويف في المدينة الكبرى خلف الصالة المغطاة.

أماكن معارض «أهلا رمضان» 2026 في القاهرة

وحددت الغرفة التجارية بالقاهرة عددا من المواقع لإقامة المعارض، أبرزها:

- المولات التجارية الكبرى: سيتي ستارز – كايرو فيستيفال سيتي

- المرج: شارع مؤسسة الزكاة

- شبرا: 58 شارع جسر البحر – الساحل

- بولاق أبو العلا: شارع الوكالة

- دار السلام: 66 شارع الفيوم

- حلوان: شارع سلاح المهندسين – المعصرة

أماكن معارض «أهلا رمضان» في الجيزة

تشمل مواقع المعارض بمحافظة الجيزة:

- مول العرب

- شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين

- شارع المطار بـ إمبابة

- مدينتا 6 أكتوبر والشيخ زايد

- زهراء أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر

أماكن معارض «أهلا رمضان» 2026 في الإسكندرية

تقام المعارض في:

- ساحة كارفور وأرض المعارض بالأزاريطة

- مناطق العطارين، الجمرك، المنشية

معارض «أهلا رمضان» في القليوبية

تشمل المواقع التالية:

- بنها أمام الموقف الجديد

- ميدان المؤسسة

- شرق شبرا الخيمة: شارع 15 مايو

- القناطر الخيرية أمام مدرسة الصنايع

- الخانكة بجوار مساكن الدواجن

أماكن معارض «أهلا رمضان» في المنوفية

- شبين الكوم

- منوف

- الشهداء

أماكن معارض «أهلا رمضان» في السويس

- أرض المعارض بطريق النصر

- شوادر الزهراء والسقالة

- ميدان عبد المنعم رياض

أماكن المعارض في البحيرة والشرقية

- أرض المعارض بدمنهور

- ديرب نجم

- القنايات

- أبو حماد

- الحسينية

معارض «أهلا رمضان» في الدقهلية

تشمل:

- حي شرق وحي غرب المنصورة ومعرض مديرية الأمن

- السنبلاوين، أجا، دكرنس

- الغرفة التجارية ومنية النصر

- بلقاس أمام حديقة النيل

- شربين بجوار كوبري المرور

معارض «أهلا رمضان» في أسيوط

تقام المعارض في:

- مدينة أسيوط شرق وغرب

- أبوتيج، القوصية، ديروط، ابنوب

- ساحل سليم، الغنايم

معارض «أهلا رمضان» في أسوان

وفرت مديرية التموين معارض «أهلا رمضان» في:

- مدينة أسوان بجراج جامع الطابية أمام مركز شباب بدر

- أسوان الجديدة

- إدفو، كوم أمبو، نصر النوبة

- دراو

- مدينة أبو سمبل السياحية