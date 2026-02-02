30% تخفيضات وجميع السلع متوفرة.. الغرف التجارية تكشف آخر الاستعدادات لرمضان

أكد الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن منافذ أهلا رمضان يتم تنفيذها على حسب الكثافة السكانية في كل مدينة، وأن التوزيع يكون على أمور علمية مدروسة وأن زيادة المعارض هذا العام تمت لتوفير السلع للمواطنين بشكل أكبر.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن المنافذ تعتبر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هناك 1200 منفذ لـ السلاسل التجارية، وأن الجميع يعمل لتوفير السلع للمواطنين قبل رمضان وخلال رمضان.

وأشار إلى أن السلع المعروضة بالمعارض تكون بكميات كبيرة، وأن جميع السلع الأساسية متوفرة، وأن الاتخفيضات تكون بـ 25 و30%.

وكشف أن نسبة التخفيض تصل لـ 30%، لأن الخصم يكون من المنتج أو المستورد، وأن البيع يكون بدون هامش ربح تارج القطاعي، لأن السلعة تباع بشكل مباشر للمواطنين.