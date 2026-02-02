قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس
القصة الكاملة لوفاة زوج على يد زوجته بسبب رفضه شراء علبة سجائر لها
لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع
تاريخ موجهات الهلال ضد الأهلي قبل قمة الدوري السعودي
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. بعد قليل
ميلان يتعاقد مع الموهبة المغربية يحيى إدريسي من تشيلسي
ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول
هبوط كبير.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين
أخبار سارة للمواطنين بنهاية الأسبوع بشأن منافذ أهلا رمضان
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار سارة للمواطنين بنهاية الأسبوع بشأن منافذ أهلا رمضان

البهى عمرو

أكد الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن هناك 30 % زيادة بعدد معارض أهلا رمضان خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وأن ما يتم يكون وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة على القناة الأولى، أنه تم الوصول بأرقام قياسية لعدد المنافذ بالمحافظات، وأنه تم عمل 300 منفذ لـ معارض أهلا رمضان، وأن جميع المحافظات بها منافذ.

300 شادر

 

وأشار إلى أن هناك 300 شادر يعرض فيها السلع الغذائية، وهناك 146 شادرا قامت بتنفيذها وزارة التموين أمام المصانع التابعة لها، وأن السلع بالكامل متوفرة، وأعلن عن خبر سار أنه بنهاية الأسبوع الحالي سيتم افتتاح جميع المنافذ لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين.

معارض أهلا رمضان

 

وأوضح أن هناك أكثر من وزارة تعمل على توفير السلع للمواطنين بمعارض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة منها وزارة الدفاع من خلال السيارات المتجولة، والداخلية، بأمان ووزارة الزراعة، والتنمية المحلية، ودور المحافظين في توفير الأماكن لعمل الشوادر، وأيضًا وزارة الكهرباء وما تقوم به لتوفير التيار الكهربائي.

ولفت إلى أن جميع الجهات يتم التنسيق فيما بينهم، وأن توزيع المنافذ يكون على حسب الكثافة، وأن التخفيضات تكون بين 25 لـ 30%، على السلع، أن السلع بجودة عالية جدا.

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

