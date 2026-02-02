الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخصين على منزل مواطن بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لإعتيادهما التهجم على منزله والتعدى عليه بالسب بهدف الإستيلاء عليه بكفرالشيخ.



بالفحص تبين وجود خلافات جيرة بين الشاكى (مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ "متواجد حالياً خارج البلاد للعمل" وشقيقه ووالده) والمشكو فى حقهما (شقيقان – مقيمان بذات الدائرة) محرر بشأنها محضرين بتاريخى 24 ، 25 يناير المنقضى تبادلا خلالهما الإتهامات بشأن التعدى بالسب والضرب ، وعدم صحة ما جاء بالشكوى بشأن محاولة المشكو فى حقهما الإستيلاء على منزل الشاكى ، وبمواجهة الطرفين أيدا ما سبق .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه..وتولت النيابة العامة التحقيق.