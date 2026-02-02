لندن تضيق الخناق على طهران.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية يوم الاثنين فرض عقوبات جديدة ضد إيران، بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع حرية التعبير، وفرض قيود على التجمع السلمي، وفي بعض الحالات، انتهاكات للحق في الحياة.

عقوبات بريطانية ضد إيران

وأوضحت الخارجية البريطانية أنها أضافت 11 بنداً جديداً إلى قائمة العقوبات المفروضة على إيران، تشمل 10 أفراد وكياناً واحداً، وفقاً لإشعار نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وقالت إن العقوبات فرضت على مسؤولين وجهاز أمن الدولة لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع حرية التعبير، وفرض قيود على التجمع السلمي، وفي بعض الحالات، انتهاكات للحق في الحياة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لقرار إيران تصنيف جيوش دول الاتحاد الأوروبي "جماعات إرهابية"، وذلك بعد إدراج الاتحاد للحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة له.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني: "نرفض إعلان إدراج جيوش الاتحاد الأوروبي على القائمة وتوجيه تهمة الإرهاب إليها".