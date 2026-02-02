قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
إيران تلغي المناورات العسكرية في مضيق هرمز بعد تحذير أمريكي
توك شو

وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية

رفح
رفح
عادل نصار

وصلت أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية، وذلك هبر معبر رفح البري عقب فتحه من الجانبين

مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء تتحول لـ"غرف عمليات" دولية لاستقبال جرحى غزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن محافظة شمال سيناء قد أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين المتوقع وصولهم إلى الأراضي المصرية خلال الساعات القادمة، وذلك بعد التشغيل الرسمي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المستشفيات في المحافظة تهيأت بالكامل للتعامل مع هذه الحالات الطارئة.

وأوضح المراسل أن 4 مستشفيات رئيسية في شمال سيناء ستستقبل الحالات العاجلة، وهي مستشفى الشيخ زويد، مستشفى العريش العام، مستشفى نخل، ومستشفى بئر العبد، إلى جانب مستشفيات الخط الثاني في مدن القناة، وتشمل الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، مع نقل الحالات المعقدة إلى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة حسب الحاجة.

وأشار زياد قاسم إلى جاهزية الكوادر الطبية لتقديم كافة أشكال الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين الفلسطينيين فور وصولهم.

وأردف، أن وزارة الصحة المصرية قد أكدت على الاستنفار الكامل، حيث تم توفير نحو 12 ألف طبيب بمختلف التخصصات، إلى جانب الأطقم التمريضية والفرق الطبية المتنقلة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الوافدين من قطاع غزة.

ولفت المراسل، إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة المصرية المختلفة لتيسير إجراءات عبور المواطنين الفلسطينيين بأمان وسلاسة.
 

الجانب الفلسطيني الأراضي المصرية قناة اكسترا نيوز

