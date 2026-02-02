قبل رمضان ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

يبحث الكثيرون من العاملين بالوزارات والهيئات التابعة للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، وذلك تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وتساءل الكثير من الموظفين عن إمكانية إقرار منحة استثنائية تُصرف قبل بداية الشهر الكريم لتخفيف الأعباء المعيشية أم لا؟.

وتحظى مرتبات شهر فبراير 2026 باهتمام واسع من الموظفين الحكوميين بمختلف القطاعات، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير مواعيد الصرف مقارنة بالمواعيد المعتادة، في خطوة تهدف إلى التيسير على العاملين وضمان انتظام صرف الرواتب دون أي تأخير.







موعد صرف مرتبات فبراير 2026

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية اعتبارًا من يوم 22 فبراير 2025 بدلًا من يوم 24، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 28 فبراير 2025.



هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟

وبحسب الحسابات الفلكية الواردة في الدليل الهجري لعام 1447هـ، فإن شهر رمضان لعام 2026 سيبدأ فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير، مع التأكيد على أن الموعد النهائي يظل مرهونًا بالرؤية الشرعية للهلال، وبذلك فإن صرف المرتبات يتم بعد بداية شهر رمضان بنحو ثلاثة أيام.

قيمة مرتبات 2026 حسب الدرجات الوظيفية

وأوضحت البيانات الرسمية تفاصيل مرتبات 2026 وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، على النحو التالي:

مرتبات 2026 للدرجة الممتازة: تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة العالية أو ما يعادلها: تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

مرتبات 2026 لدرجة مدير عام أو ما يعادلها: تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الأولى أو ما يعادلها: تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثانية: تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثالثة «التخصصية»: تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الرابعة: تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الخامسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة السادسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ورغم تزايد التساؤلات حول صرف منحة رمضان 2026، لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تؤكد أو تنفي صرف منحة استثنائية قبل الشهر الكريم