نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء
تأجيل موعد دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بالسعودية
نشأت الديهي يتحدث عن وثيقة التأمين البنكية لأبناء الشهداء
مبلغ يقترب من المليار دولار.. ألمانيا تبحث دعم تخلي جنوب إفريقيا عن الفحم
الرئيس السيسي يتابع باستمرار.. وزير الكهرباء يوجه بالالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء محطة الضبعة
ترامب ينتقد حاكم مينيسوتا: عناصر ICE اضطروا للدفاع عن أنفسهم
البيت الأبيض يسخر من الانتقادات بعد نشر صورة لترامب مع بطريق في جرينلاند
موعد صرف معاش شهر فبراير 2026
الضرائب تستكمل ندوات التثقيف الضريبي الأسبوعية.. تفاصيل
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

موعد صرف معاش شهر فبراير 2026

موعد صرف معاش شهر فبراير 2026
موعد صرف معاش شهر فبراير 2026
محمد غالي

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر فبراير 2026، خاصة أن عدد المستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية يتجاوز 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل موعد الصرف، وقيم المعاشات وفقا للشرائح المختلفة، بالإضافة إلى أماكن الحصول عليها وطرق الاستعلام.

معاش فبراير

موعد صرف معاشات فبراير 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر فبراير 2026 يبدأ اعتبارا من يوم 1 فبراير، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، بما يمنح أصحاب المعاشات مرونة في اختيار التوقيت المناسب لهم للحصول على مستحقاتهم.

ويأتي ذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على بدء صرف المعاشات مع أول يوم من كل شهر ميلادي.

أماكن صرف معاشات فبراير 2026

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المعاشات، لتيسير الأمر على المواطنين، وتشمل:

مكاتب البريد المصري
فروع البنوك الحكومية والتجارية
منافذ شركة فوري
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاشات

معاش فبراير

قيمة معاشات شهر فبراير 2026 حسب الشرائح

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيم المعاشات المستحقة لشهر فبراير 2026 وفقا للشرائح التأمينية، على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيها
الشريحة الثانية: 1725 جنيها
الشريحة الثالثة: 1840 جنيها
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
الشريحة الخامسة: 2645 جنيها
الشريحة السادسة: 2990 جنيها


الشريحة السابعة: 3335 جنيها
الشريحة الثامنة: 3680 جنيها
الشريحة التاسعة: 4025 جنيها
الشريحة العاشرة: 4370 جنيها
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها

معاش فبراير

طريقة الاستعلام عن معاشات فبراير 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم بسهولة من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.
2. اختيار أيقونة  صاحب معاش .
3. الضغط على  الخدمات التأمينية .
4. اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
5. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على  استعلام .
6. تظهر البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

ويستمر اهتمام أصحاب المعاشات بمتابعة أي مستجدات تتعلق بمواعيد الصرف أو قيم المعاشات، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن زيادات محتملة خلال الفترة المقبلة.

