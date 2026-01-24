يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر فبراير 2026، خاصة أن عدد المستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية يتجاوز 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل موعد الصرف، وقيم المعاشات وفقا للشرائح المختلفة، بالإضافة إلى أماكن الحصول عليها وطرق الاستعلام.

معاش فبراير

موعد صرف معاشات فبراير 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر فبراير 2026 يبدأ اعتبارا من يوم 1 فبراير، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، بما يمنح أصحاب المعاشات مرونة في اختيار التوقيت المناسب لهم للحصول على مستحقاتهم.

ويأتي ذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على بدء صرف المعاشات مع أول يوم من كل شهر ميلادي.

أماكن صرف معاشات فبراير 2026

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المعاشات، لتيسير الأمر على المواطنين، وتشمل:

مكاتب البريد المصري

فروع البنوك الحكومية والتجارية

منافذ شركة فوري

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاشات

معاش فبراير

قيمة معاشات شهر فبراير 2026 حسب الشرائح

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيم المعاشات المستحقة لشهر فبراير 2026 وفقا للشرائح التأمينية، على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيها

الشريحة الثانية: 1725 جنيها

الشريحة الثالثة: 1840 جنيها

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيها

الشريحة السادسة: 2990 جنيها



الشريحة السابعة: 3335 جنيها

الشريحة الثامنة: 3680 جنيها

الشريحة التاسعة: 4025 جنيها

الشريحة العاشرة: 4370 جنيها

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها

معاش فبراير

طريقة الاستعلام عن معاشات فبراير 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم بسهولة من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

2. اختيار أيقونة صاحب معاش .

3. الضغط على الخدمات التأمينية .

4. اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على استعلام .

6. تظهر البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

ويستمر اهتمام أصحاب المعاشات بمتابعة أي مستجدات تتعلق بمواعيد الصرف أو قيم المعاشات، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن زيادات محتملة خلال الفترة المقبلة.