الحجز على الحساب البنكي لـ عبد الرحمن أبو زهرة ووقف صرف معاشه| تفاصيل

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن الحجر علي حساب والده البنكي من قبل مصلحة الضرائب.

وقال أحمد أبو زهرة : هل مؤسسات الدولة مش وراها غير عبدالرحمن أبو زهرة بدل ما يتم تكريمه من الدولة.

وتابع أبو زهرة: كل فترة يحصل موقف مهين له مع انه لا هو عاوز حاجة من حد ولا مد ايده لحد ولا طلب اي شيء من اي انسان كل اللي هو طلبه انه يعيش أيامه الأخيرة في هدوء وسلام نفسي.

واستكمل أحمد ابو زهرة: المرة دي مصلحة الضرايب بتهينه وتحجز عليه وياريته مثلا عنده أملاك ومليارات في البنك لا دي بتحجز على معاشه اللي مش بيكمل ربع ثمن الادوية اللي بياخذها.

واضاف : تم وقف حسابه البنكي اللي مفيهوش غير المعاش وحينما سألنا عن السبب قيل انه محجوز عليه من الضرايب. يا سيادة رئيس مصلحة الضرايب ارحموا فنان افني اكتر من ستين سنة من عمره في خدمة هذا الوطن ولم يتأخر طوال حياته في دفع كل الضرايب بل علي العكس من يقول غير ذلك فهو ظالم.