لعرضه فى رمضان 2026.. استئناف تصوير مسلسل "بدون مقابل" لـ هاني رمزي l خاص

يستأنف الفنان الكبير هاني رمزي تصوير مشاهده ضمن مسلسله الجديد" بدون مقابل" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم صدى البلد من مصادره أن صناع العمل قرروا استئناف تصوير العمل لعرضه خلال شهر رمضان القادم، بعد تأجيل لما يقرب من العامين.

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب النجم هاني رمزي، عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنانة داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم ونسرين طافش وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

ويتناول المسلسل ، في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، فى إطار اجتماعي تشويقي .

وتعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان الماضي ، إلا أنه تعرض للتأجيل بسبب رغبة صناع العمل خروجه بشكل لأئق ، والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد ، مخرج روائع الدراما المصرية.