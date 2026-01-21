دنيا سمير غانم تتصدر نسب المشاهدة بـ آنستونا

تصدرت مسرحية آنستونا من بطولة دنيا سمير غانم، نسب المشاهدة عبر منصة شاهد بعد طرحها بعدة أيام.

حيث أحتلت مسرحية آنستونا المركز الأول ضمن قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة فى مصر، لتتفوق علي فيلم درويش.

أحداث مسرحية أنستونا

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

وتستكمل الأحداث عندما يستأجر شريف مسرحا ليقيم حفل موسيقي ولكنه يكتشف أن المسرح مسكون بروح كاميليا التي كانت تمتلك المسرح في فترة الثلاثينيات وتمنع أي شخص أن يدخل أو يغني على المسرح ولكن تعقد اتفاقا مع شريف لكي يقدم آخر حفيدة لها من خلال حفل كبير لها على نفس المسرح بنفس اسمها... هل ينجح شريف في الوصول لحفيدتها وتقديمها على المسرح كمطربة محترفة ، ومسرحية آنستونا من بطولة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وكريم عفيفي وسامي مغاوري



