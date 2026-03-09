قضاة وقاضيات مجلس الدولة يواصلون عطائهم الوطني والإنساني ويتبرعون بمبلغ أربعة ملايين جنيه لدعم مستشفى أبو الريش الجامعي

وافق المستشارون أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة على المشاركة في التكافل الاجتماعي والتبرع لصالح مستشفى أبو الريش الجامعي (المنيرة) ، والتي تقدم خدمات إنسانية وطبية للمواطنين والتي تتحمل عبئًا كبيرًا في تقديم العلاج المجاني والمتخصص للأطفال، بمبلغ يزيد على أربعة ملايين جنيه من الحساب الخاص بنظام التكافل الاجتماعي لمستشاري مجلس الدولة، بالإضافة على استقطاع مبلغ من راتب قضاة وقاضيات مجلس الدولة بصفة شهرية ؛ للتبرع لصالح الجهات والمستشفيات يحددها المجلس الخاص للشئون الإدارية شهريًا.

جاء ذلك على ضوء إطلاق المبادرات ذات الطابع الإنساني والخيري دعمًا لقطاعات الصحة والخدمة المجتمعية التي تُعزز قيم التكافل والتراحم في المجتمع من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.



ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص مجلس الدولة على القيام به جنبًا إلي جنب مع رسالته القضائية السامية، تأكيدًا لالتزامه الدائم بالمشاركة في دعم وترسيخ قيم التكافل والتضامن الإنساني، بما يعكس المكانة الرفيعة التي يتمتع بها قضاة المجلس في خدمة الوطن.