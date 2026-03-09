مقترح برلماني لإنشاء هيئة متخصصة لإدارة واستثمار الخامات المصرية

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعميق الصناعة المصرية وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية التي تمتلكها الدولة، مشيراً إلى أنه تقدم بمقترح متكامل خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بحضور وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، يتضمن إنشاء كيان متخصص تحت مسمى "هيئة الخامات والمعادن المصرية" بهدف تنظيم واستثمار الموارد الخام بما يدعم مسار التصنيع المحلي.

وأوضح كشر، في بيان له، أن المقترح يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محلياً، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرات الصناعة المصرية على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن إنشاء هذه الهيئة من شأنه وضع آلية مؤسسية لإدارة هذا الملف الحيوي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك مخزوناً طبيعياً هائلاً من الخامات المعدنية والصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتعزيز القطاع الصناعي إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل، بدلاً من تصدير هذه الخامات في صورتها الأولية وإعادة استيرادها لاحقاً كمنتجات مصنعة بأسعار مرتفعة.

وأضاف كشر أن الهيئة المقترحة تستهدف أيضاً تأمين احتياجات الصناعات الوطنية من الخامات الأساسية والمكملة، بما يضمن استقرار سلاسل الإنتاج المحلي، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.

كما أوضح أن دور الهيئة لن يقتصر على الجوانب التنظيمية، بل سيمتد إلى دعم تعميق التصنيع المحلي من خلال تشجيع إنشاء مصانع متخصصة لتحويل الخامات إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، وذلك تحت إشراف مباشر من وزارة الصناعة، بما يرسخ قاعدة صناعية قوية ومستدامة.

واختتم كشر تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة يمكن أن تضطلع بإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية دقيقة للمشروعات الصناعية القائمة على الخامات المحلية، وتقديمها كفرص استثمارية جاهزة للمستثمرين المصريين والأجانب، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.