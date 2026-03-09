قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استاذ تمويل: تحريك أسعار الطاقة عالميا خلال الفترة المقبلة
رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
بنتيجة 1-1.. تعادل إيجابي بين الأهلي وطلائع الجيش في الشوط الأول
السيدة انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات خلال احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 20.. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الإرهابية
السيدة انتصار السيسي تكرم مجموعة من ملهمات مصر
برلمان

النائب محمد نوح في يوم الشهيد: دماء الشهداء ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين وعلامة مضيئة في تاريخ الوطن

النائب محمد نوح
النائب محمد نوح
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد تعد مناسبة وطنية خالدة وتمثل محطة مهمة لاستحضار بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أرضه وصونًا لأمنه واستقراره.
وأوضح النائب محمد نوح، في تصريحات له، أن يوم الشهيد يعد تخليدًا لذكرى الأبطال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل بقاء مصر قوية وآمنة، مشيرًا إلى أن دماء الشهداء ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، وعلامة مضيئة في تاريخ الوطن، تؤكد أن التضحية من أجل مصر ستظل قيمة راسخة في وجدان أبنائها.
وأشاد نوح بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن كلمات الرئيس حملت رسائل تقدير ووفاء لأرواح الشهداء وأسرهم، وتعكس حرص الدولة المصرية على تخليد بطولاتهم وتضحياتهم. وأضاف أن تأكيد الرئيس على أن الوطن سيظل وفيًا لشهدائه، محافظًا على ذكراهم، وفخورًا بما قدموه من تضحيات عبر السنوات، يعكس عمق التقدير الذي توليه الدولة لأبطالها.
وشدد النائب محمد نوح على أن هذه المناسبة الوطنية تفرض على الجميع مسؤولية التكاتف والاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحديات ومتغيرات متسارعة، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني تبقى دائمًا الدرع الحصين لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
واختتم نوح تصريحاته بالتأكيد على أن تضحيات الشهداء ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة، ودافعًا لمواصلة العمل من أجل رفعة مصر وتقدمها، مشيرًا إلى أن الشعب المصري سيبقى دائمًا وفيًا لأبنائه الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن

النائب محمد نوح مجلس الشيوخ محافظة الشرقية حماة الوطن

