النائب محمد نوح في يوم الشهيد: دماء الشهداء ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين وعلامة مضيئة في تاريخ الوطن

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد تعد مناسبة وطنية خالدة وتمثل محطة مهمة لاستحضار بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أرضه وصونًا لأمنه واستقراره.

وأوضح النائب محمد نوح، في تصريحات له، أن يوم الشهيد يعد تخليدًا لذكرى الأبطال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل بقاء مصر قوية وآمنة، مشيرًا إلى أن دماء الشهداء ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، وعلامة مضيئة في تاريخ الوطن، تؤكد أن التضحية من أجل مصر ستظل قيمة راسخة في وجدان أبنائها.

وأشاد نوح بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن كلمات الرئيس حملت رسائل تقدير ووفاء لأرواح الشهداء وأسرهم، وتعكس حرص الدولة المصرية على تخليد بطولاتهم وتضحياتهم. وأضاف أن تأكيد الرئيس على أن الوطن سيظل وفيًا لشهدائه، محافظًا على ذكراهم، وفخورًا بما قدموه من تضحيات عبر السنوات، يعكس عمق التقدير الذي توليه الدولة لأبطالها.

وشدد النائب محمد نوح على أن هذه المناسبة الوطنية تفرض على الجميع مسؤولية التكاتف والاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحديات ومتغيرات متسارعة، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني تبقى دائمًا الدرع الحصين لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

واختتم نوح تصريحاته بالتأكيد على أن تضحيات الشهداء ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة، ودافعًا لمواصلة العمل من أجل رفعة مصر وتقدمها، مشيرًا إلى أن الشعب المصري سيبقى دائمًا وفيًا لأبنائه الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن