20 دقيقة| الأهلي يضغط من أجل إحراز التعادل أمام طلائع الجيش

مرت أحداث أول 20 دقيقة من مباراة طلائع الجيش والنادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز. ومازال الطلائع متقدما بهدف نظيف



جاء هدف محمد عاطف في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وشن النادي الأهلي هجوما قوي من أجل إحراز هدف التعادل ولكن لم يتمكن

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.