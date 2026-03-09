تكليف الدكتور محمد أحمد موسى جبريل مديرا عاما لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية



أصدر الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، بتكليف الدكتور محمد أحمد موسى جبريل مديراً عاماً لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

الدكتور محمد أحمد موسى جبريل حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة (دفعة ٢٠١٦).

درجة الماجستير في الجراحة العامة.

دبلومة إدارة المستشفيات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

خريج البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA)، والذي يُعد أحد أهم ركائز إعداد القادة في الدولة المصرية.



تدرج الدكتور / محمد جبريل فى عدة مناصب قيادية شملت: طبيب جراحة عامة بالمجمع الطبى ، نائب مدير ثم مدير مستشفى الطوارئ للجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة.

تولى ملفات حيوية بفرع الإسماعيلية كمدير لـ إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، ثم نائباً لمدير الفرع.

