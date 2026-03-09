سارة سلامة: نفسي أعمل شخصية بنت من الشارع

كشفت الفنانة سارة سلامة، كواليس مشاركتها في مسلسل نقطة سودا، وتعرضها للكثير من الإنتقادات بسبب شكل الشخصية التي تقدمها خلال أحداث المسلسل.

وقالت سارة سلامة خلال لقاء مع برنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة “هي”: كان في هجوم عليا وقت مسلسل نقطة سودا، مافيش حد محدد عملي الحملة دي، الشخصية في المسلسل دور واحدة مستفزة وشريرة كمان، بعمل دور وبأديه ومش طبيعة حياتي عايشة كده بالميك اب، المسلسل من أصعب الأعمال اللي عملتها في حياتي، وظروف تصويره مختلفه، وكنت بصور في لبنان وحرب شغالة وكنا بنسمع الصواريخ وقت التصوير.

وتابعت سارة سلامة: قالوا غيرت ملامح وشي، اتضايقت جدًا وأنا معنديش مشكلة في الانتقاد ولكن يكون بشكل محترم، ليه أهين!؟ في الآخر إحنا بني آدمين بأدي دور أتطلب مني، وأكيد لو في أي عيب حواليا ناس كتير لو ينبهوني، الميك اب بيتعمل بيه مليون حاجة".

كما علقت سارة سلامة على حصرها في أدوار معينة منذ ظهورها ودخولها التمثيل، قائلة: معرفش الناس مركزة معايا من ساعة ما بدأت تمثيل، معرفش ده تركيز زيادة من الناس، وممكن بدايتي في سن صغير، عملت أدوار كتير جدا بشخصيات مختلفة نفسي أخرج من البنت الشيك الجميلة الهادية، ظلمتني شوية، في الأول كنت مبسوطة بده ورجعت قولت ممكن ألعب حاجة غيرها، وده دور المخرجين برضو أنهم ميكرروش الشخصية للفنانة، نفسي أحط بنت متحطش ميك اب خالص وعايشه في الشوارع وبتقابل مواقف حقيقة.

برنامج “كشف حساب" تقدمه الإعلامية إنجي هشام خلال شهر رمضان على شاشة “هي”، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن، والذين يكشفون العديد من الحكايات الخاصة لأول مرة.