أخبار العالم

أسعار النفط تتراجع بعد تصريحات ترامب بشأن خططه للسيطرة على مضيق هرمز

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسواق الدولية، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن خطط تتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران.

ووفق تقارير اقتصادية نشرتها وكالات أنباء دولية مثل رويترز وبلومبرغ، تراجعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بعد تصريحات ترامب التي ألمح فيها إلى أن الولايات المتحدة قد تتحرك لضمان السيطرة على حركة الملاحة في المضيق الاستراتيجي إذا استمرت التهديدات المرتبطة بالأمن البحري في المنطقة.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط المتداولة عالمياً، ما يجعل أي تطورات سياسية أو عسكرية مرتبطة به ذات تأثير مباشر على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

وأشار محللون في أسواق الطاقة إلى أن تصريحات ترامب دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. ففي الوقت الذي يمكن أن يؤدي فيه التصعيد العسكري إلى ارتفاع الأسعار، فإن الحديث عن سيطرة أميركية محتملة على المضيق قد يُفسَّر أيضاً على أنه محاولة لضمان استمرار تدفق الإمدادات النفطية دون انقطاع، وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف السوق مؤقتاً.

كما ساهمت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في زيادة تقلبات الأسواق، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات قد تشير إلى تصعيد عسكري أوسع أو إلى تحركات دولية لحماية طرق الطاقة العالمية.

ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن أي توتر في منطقة الخليج العربي ينعكس بسرعة على أسعار النفط، نظراً لأهمية المنطقة في إنتاج وتصدير الخام، إضافة إلى اعتماد العديد من الاقتصادات العالمية على الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، يتوقع مراقبون استمرار تقلب أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأنظار متجهة إلى تطورات الأوضاع الأمنية في الخليج، والتصريحات السياسية الصادرة عن واشنطن وطهران، لما لها من تأثير مباشر على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

