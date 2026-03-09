ترامب يفجر مفاجأة: "الغضب الملحمي" أكثر إثارة من ضرب القدرات النووية الإيرانية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية "الغضب الملحمي" بأنها "إحدى أكثر العمليات تعقيدًا وإثارةً للدهشة على الإطلاق".

وأعرب عن إعجابه الشديد بهذا الاسم، قائلاً: "بل إنه يُفضّله على عملية "مطرقة منتصف الليل"، التي قضينا فيها على القدرات النووية الإيرانية".

وأضاف: "لقد كان ذلك يومًا تاريخيًا، لأنه لولا ذلك لكانوا قد امتلكوا سلاحًا نوويًا في غضون أسبوعين، وأعتقد أننا كنا سنكون في وضع مختلف تمامًا".

وزعم ترامب مرارًا وتكرارًا -دون دليل- أن طهران بدأت في إعادة بناء برنامجها النووي الذي ادّعى أنه "دُمر" بالضربات الأمريكية في يونيو من العام الماضي.

وقد استخدم هذا الادعاء كأحد مبررات شنّ ضربات مشتركة على طهران مع إسرائيل قبل عشرة أيام.

وقال ترامب: "العالم يحترمنا الآن أكثر من أي وقت مضى"، مشيدًا بالجيش الأمريكي ووصفه بأنه "جيش لا مثيل له".