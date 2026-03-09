طلائع الجيش يتقدم على الأهلي في أول دقائق المباراة

أحرز محمد عاطف هدف تقدم طلائع الجيش في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف محمد عاطف في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.