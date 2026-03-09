أخر تحديث.. سعر لتر البنزين بكل أنواعه في محطات الوقود اليوم

يحرص المواطنون وأصحاب السيارات في مصر على متابعة أسعار البنزين بشكل يومي، نظرا لتأثيرها المباشر على تكاليف التنقل ومصروفات الوقود، حيث تمثل عنصرا أساسيا في النفقات اليومية للعديد من الأسر.

سعر لتر بنزين اليوم

كما تساعد معرفة الأسعار المحدثة السائقين على تنظيم استهلاك الوقود وتحديد ميزانية مناسبة قبل التوجه إلى محطات التموين.

ويولي كثير من المواطنين اهتماما بمتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تعلن بشكل دوري أسعار البنزين والسولار والكيروسين، في إطار آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، بما يتماشى مع تطورات السوقين المحلية والعالمية.

سعر لتر بنزين اليوم

يواصل المواطنون متابعة أسعار البنزين في مصر وفق آخر التحديثات الرسمية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي: بلغ سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيها للتر، بينما سجل بنزين 92 حوالي 19.25 جنيها للتر، ووصل سعر بنزين 95 إلى 21.00 جنيها للتر.

سعر لتر بنزين اليوم

سعر لتر بنزين 90 اليوم

سجل سعر لتر البنزين 92 في مصر اليوم نحو 19.25 جنيها، ويعد من أكثر أنواع الوقود استخداما في السيارات الحديثة.

ويتميز هذا النوع بكفاءة أعلى مقارنة ببنزين 80، حيث يساعد على تحسين أداء المحرك ويسهم في تقليل استهلاك الوقود، ما يجعله مناسبا للعديد من السيارات الحديثة وبعض الاستخدامات الصناعية.

سعر لتر بنزين 80 اليوم

بلغ سعر البنزين 80 في مصر اليوم نحو 17.75 جنيها للتر، ويعد الخيار الأقل تكلفة بين أنواع البنزين المتاحة في السوق المحلية.

وغالبا ما يفضله أصحاب السيارات القديمة أو الاقتصادية، نظرا لانخفاض تكلفته مقارنة بالأنواع الأخرى، رغم الفارق في الأداء وكفاءة التشغيل.

الفرق بين بنزين 80 وبنزين 92

يكمن الفرق الأساسي بين بنزين 80 وبنزين 92 في رقم الأوكتان، حيث يشير الرقم الأعلى في بنزين 92 إلى قدرة أكبر على مقاومة الاحتراق المبكر داخل المحرك، ما يساعد على تحسين كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود.

ويبلغ الفارق السعري بين النوعين نحو 1.5 جنيه للتر، وهو ما يعكس الاختلاف في الجودة والأداء بينهما.

سعر لتر بنزين اليوم

سعر لتر السولار اليوم

كما بلغ سعر السولار 17.50 جنيها للتر، وسجل الكيروسين السعر نفسه عند 17.50 جنيها للتر.

اسعار انابيب البوتجاز

سعر الأسطوانة المنزلية نحو 225 جنيها، وتستخدم في المنازل التي لا تصلها شبكة الغاز الطبيعي.

فيما سجل سعر الأسطوانة التجارية نحو 450 جنيها، وهي المخصصة للمطاعم والمحال التجارية التي تعتمد على أنابيب الغاز في أنشطتها اليومية.