سعر الذهب الآن.. الجرام وصل 8490 جنيها

أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا، مدفوعة بزيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة لحفظ القيمة، خاصة في ظل حالة التقلب للأسعار التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحظى الذهب باهتمام واسع بين المواطنين، سواء بغرض الادخار طويل الأجل أو الاستثمار، لا سيما مع التحركات السريعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

ويحرص الكثيرون على متابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب داخل محال الصاغة لمعرفة أفضل توقيت للشراء أو البيع.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع: 8,490 جنيها

سعر الشراء: 8,435 جنيها

عيار 21:

سعر البيع: 7,430 جنيها

سعر الشراء: 7,380 جنيها

عيار 18:

سعر البيع: 6,370 جنيها

سعر الشراء: 6,325 جنيها

عيار 14:

سعر البيع: 4,955 جنيها

سعر الشراء: 4,920 جنيها

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 59,440 جنيها

سعر الشراء: 59,040 جنيها

الأونصة بالجنيه:

سعر البيع: 264,115 جنيها

سعر الشراء: 262,335 جنيها

الأونصة بالدولار:

5,074.6 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، كما تتسم أسعاره بالتذبذب المستمر صعودا وهبوطا نتيجة تأثرها بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، من أبرزها:

الإنتاج وحجم العرض والطلب

تؤثر مستويات إنتاج الذهب عالميا، إلى جانب توازنات العرض والطلب في الأسواق، بشكل مباشر على حركة الأسعار.

فعندما يرتفع الطلب مع محدودية المعروض، تميل الأسعار إلى الصعود، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج إلى انخفاضها.

أسعار الفائدة عالميا

تلعب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة دورا مهما في تحديد اتجاهات الذهب.

فعند خفض الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، يتجه المستثمرون عادة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أداة استثمارية بديلة، ما يساهم في ارتفاع أسعاره.

أسعار النفط العالمية

تشهد أسواق الطاقة تقلبات مستمرة، وغالبا ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب الأسواق العالمية إلى توجه المستثمرين نحو الذهب كوسيلة للتحوط، الأمر الذي يدعم زيادة الطلب عليه ويرفع قيمته.

وفي ظل هذه المتغيرات الاقتصادية، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية والتوترات المالية على المستوى العالمي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى الكثير من المستثمرين والأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم.