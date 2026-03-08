سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم

شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع صعودا كبيرة محليا متأثرة بارتفاع سعر الدولار في البنوك، وعالميا استقر سعر الأوقية عند 5171 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تستأنف عملها صباح غدا الإثنين.

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 8 مارس 2026 وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 8570 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8455 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 7500 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7400 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6430 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6345 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 5000 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4935 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 60000 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 59.200 جنيه

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 266.600 ألف جنيه.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 263045 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5171 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.