أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع صعودا كبيرة محليا متأثرة بارتفاع سعر الدولار  في البنوك، وعالميا استقر سعر الأوقية عند 5171 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تستأنف عملها صباح غدا الإثنين. 

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية  اليوم الأحد 8 مارس 2026 وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد 

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 8570 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8455  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو  7500  جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى نحو 7400 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6430 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6345 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 5000 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4935 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 60000 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 59.200 جنيه 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 266.600 ألف جنيه.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 263045  جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5171 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب سعر بيع وشراء الذهب سعر الذهب عيار 24 الجنيه الذهب

