دراما رمضان الأعلى مشاهدة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر والمتر سمير يلاحقها

تمكنت الفنانة ياسمين عبد العزيز من تصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة «شاهد».

احتل مسلسل «وننسى اللي كان» المركز الأول ضمن قائمة تضم 10 مسلسلات هي الأعلى مشاهدة في مصر.

وجاء في المركز الثاني مسلسل «المتر سمير» من بطولة كريم محمود عبد العزيز، بينما حلّ في المركز الثالث مسلسل «إفراج» من بطولة عمرو سعد وتارا عماد، أما المركز الرابع فكان من نصيب مسلسل «المداح» للفنان حمادة هلال.

وجاء في المركز الخامس مسلسل «الكينج» من بطولة محمد إمام وحنان مطاوع، بينما جاء في المركز السادس مسلسل «بابا وماما جيران».

وفي المركز السابع جاء مسلسل «حكاية نرجس» من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.

أما مسلسل «هي كيميا» فجاء في المركز الثامن، والعمل من بطولة مصطفى غريب ودياب، بينما جاء مسلسل «أب ولكن» في المركز التاسع