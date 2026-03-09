المحطات النووية تؤكد استمرار التنسيق مع الرقابة الإشعاعية لدعم تنفيذ مشروع الضبعة

عقد الدكتور شريف حلمي – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – اجتماعًا مع قيادات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بحضور الدكتور هاني خضر – رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – وعدد من مسؤولي الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بدعم سير العمل بالمشروع النووي بالضبعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات التنظيمية والفنية المرتبطة بأعمال المشروع النووي، في إطار دعم التكامل والتنسيق المستمر بين الهيئتين، بما يسهم في تيسير تنفيذ الأعمال بالموقع وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما ناقش الجانبان عددًا من المسائل المتعلقة بالجوانب الإدارية والفنية بالموقع، بما يدعم كفاءة العمل ويعزز من آليات التعاون بين الجهات المعنية بالمشروع، مع التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في جميع مراحل التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئتين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل، ودعم تنفيذ المشروع النووي المصري بالضبعة وفق المخطط الزمني المحدد، وبما يعزز جهود الدولة المصرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.