الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن زيادة قدرها 2 مليون دولار أمريكي في قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

ويحصل بطل دوري أبطال إفريقيا، 2025/26 على مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50%، بينما سيحصل الفائز بكأس الكونفيدرالية، على مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 100%.

وارتفعت خلال السنوات الخمس من قيادة الدكتور، باتريس موتسيبي، لـ"الكاف"، الجائزة المالية لبطل رابطة أبطال إفريقيا، من 2.5 مليون دولار أمريكي إلى 6 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 140%.

وخلال الفترة نفسها، ارتفعت الجائزة المالية لبطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية، من 1.250 مليون دولار أمريكي إلى 4 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 220%.

ترفع هذه الزيادات الأخيرة إجمالي الجوائز المالية ومدفوعات التضامن المُخصصة للأندية الإفريقية إلى أكثر من 42 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد، أي بزيادة قدرها 114% منذ انتخاب ، موتسيبي، رئيسًا لـ"الكاف".

خصصت "الكاف" بالمقارنة، في عام 2021، مبلغًا إجماليًا قدره 18.8 مليون دولار أمريكي كجوائز مالية للأندية.

أعلن الدكتور، باتريس موتسيبي، في أوت 2024، ووفاءً بوعده بتحسين مسابقات الأندية وتقديم دعم مالي أكبر للأندية، أن الأندية التي تُقصى خلال الأدوار التمهيدية من رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، ستحصل على مبلغ 50 ألف دولار أمريكي لكل منها.