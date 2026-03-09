قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
تقرير دولي: ارتفاع نقل الأسلحة عالميا بنسبة 9.2% وأوروبا في صدارة وارداتها
رياضة

الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

عبدالله هشام

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن زيادة قدرها 2 مليون دولار أمريكي في قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

ويحصل بطل دوري أبطال إفريقيا، 2025/26 على مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50%، بينما سيحصل الفائز بكأس الكونفيدرالية، على مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 100%.

وارتفعت خلال السنوات الخمس من قيادة الدكتور، باتريس موتسيبي، لـ"الكاف"، الجائزة المالية لبطل رابطة أبطال إفريقيا، من 2.5 مليون دولار أمريكي إلى 6 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 140%.

وخلال الفترة نفسها، ارتفعت الجائزة المالية لبطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية، من 1.250 مليون دولار أمريكي إلى 4 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 220%.

ترفع هذه الزيادات الأخيرة إجمالي الجوائز المالية ومدفوعات التضامن المُخصصة للأندية الإفريقية إلى أكثر من 42 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد، أي بزيادة قدرها 114% منذ انتخاب ، موتسيبي، رئيسًا لـ"الكاف".

خصصت "الكاف" بالمقارنة، في عام 2021، مبلغًا إجماليًا قدره 18.8 مليون دولار أمريكي كجوائز مالية للأندية.

أعلن الدكتور، باتريس موتسيبي، في أوت 2024، ووفاءً بوعده بتحسين مسابقات الأندية وتقديم دعم مالي أكبر للأندية، أن الأندية التي تُقصى خلال الأدوار التمهيدية من رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، ستحصل على مبلغ 50 ألف دولار أمريكي لكل منها.

الكاف دوري أبطال أفريقيا الكونفيدرالية أبطال إفريقيا كأس الكونفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

“طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يواجه الترسانة في دور الـ 16 بكأس مصر

تشابي ألونسو يقترب من تدريب ليفربول

تشابي ألونسو يقترب من تدريب فريق ليفربول

العراق

طلب عاجل من مدرب العراق للفيفا بشأن مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم

بالصور

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

