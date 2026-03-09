موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية يوم الأحد المقبل لمتابعة مباراة الأهلي أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي عقب صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية.

بينما حجز الترجي بطاقة التاهل عقب احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

وتقام مباراة الترجي مباراة أمام الأهلي يوم الأحد 15 مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

أما مباراة الإياب فستقام على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والترجي مواجهة الفائز من لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والملعب المالي.