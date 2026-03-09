بصمة حاضرة.. نجم الأهلي الشاب يواصل التألق مع إشتوريل البرتغالي

يواصل المهاجم الشاب محمد هيثم تقديم بداية واعدة في رحلته الاحترافية داخل الملاعب الأوروبية، بعدما لفت الأنظار مع فريق الشباب بنادي إستوريل برايا منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النادي الأهلي.

محمد هيثم

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك “محمد هيثم نجم منتخب الشباب يتألق مع إشتوريل برايا البرتغالي (تحت 19 عام) محمد نجح في تسجيل هدف أمام بنفيكا هذا الأسبوع ليرفع رصيده إلى هدفين وأسيست منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي”.

ورحل اللاعب عن النادي الأهلي تحت 19 عامًا، لينضم إلى الدوري البرتغالي للشباب في محاولة للتألق والظهور بشكل لافت والتقدم في مسيرته الكروية