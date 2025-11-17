بالأسماء ..تعرف علي قائمة الأهلي الأفريقية

أعلن النادي الأهلي قيد الثلاثي محمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم عبدالعظيم في قائمته الأفريقية للمشاركة في النسخة الحالية لدوري ابطال أفريقيا .

وقام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قام باجراءات قيد 3 لاعبين في قائمة النادي الإفريقية، وهم محمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم، قبل انطلاق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتضمنت القائمة للأهلي كل من محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد سيحا في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وكريم فؤاد وعمر كمال عبدالواحد ومحمد شكري واحمد نبيل كوكا ومصطفي العش واشرف داري وياسر ابراهيم وياسين مرعي واحمد عابدين واحمد رمضان بيكهام ومروان عطية واليو ديانج واحمد رضا ومحمد مجدي افشة ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالله وحسين الشحات واحمد مصطفي زيزو ومحمود حسن تريزيجيه واحمد عبدالقادر وأشرف بن شرقي وجينيك جارديشار ومحمد شريف وحمزة عبدالكريم.

وضم الثلاثي الذي تم قيدهم مؤخرا ثلاثي فريق الشباب 2005 كل من محمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم عبدالعظيم.