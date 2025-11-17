موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

ينتظر الملايين من الموظفين والطلاب موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر، بعد انتهاء آخر رسمية في 2025 وهي إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 التي حصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص.

ويزيد التساؤل بين المواطنين حول موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر، سواء للموظفين الحكوميين أو للعاملين في شركات القطاع الخاص، إلى جانب المدارس والجامعات.

وتصدرت عمليات البحث على مواقع التواصل ومحركات البحث حول مواعيد العطلات الرسمية المشهد مؤخرًا، خاصة مع اقتراب نهاية العام وحرص الأسر على التخطيط للعطلات المقبلة.

قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025

بحسب الجدول الرسمي للعطلات المعتمد من مجلس الوزراء المصري، فإن عام 2025 شهد عددًا من المناسبات الوطنية والدينية التي حصل خلالها العاملون على إجازات رسمية، كان أبرزها:

عيد الشرطة وثورة 25 يناير

عيد الفطر المبارك

عيد الأضحى المبارك

ثورة 30 يونيو

عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير

وبذلك تُختتم قائمة الإجازات الرسمية لهذا العام دون وجود أي مناسبات قومية أو دينية أخرى حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، ما يعني أن الموظفين لن يحصلوا على أي عطلات استثنائية إضافية خلال الشهرين الأخيرين في العام سوى العطلات الأسبوعية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر

تُعد إجازة عيد الميلاد المجيد هي الإجازة الرسمية المقبلة في مصر بعد انتهاء جميع عطلات 2025، حيث يحتفل بها الأقباط الأرثوذكس يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، تُمنح هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال العام.

أما بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، فيجوز لصاحب العمل تشغيل العمال في هذا اليوم عند الضرورة، بشرط مضاعفة الأجر طبقًا لأحكام قانون العمل.

وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد من أبرز المناسبات الوطنية التي يحرص المصريون جميعًا على الاحتفال بها، لما تمثله من رمزية دينية واجتماعية، إذ تشهد مختلف المحافظات مظاهر احتفال وطقوس دينية مميزة، إلى جانب التنسيق الأمني والخدمي لضمان انسيابية الحركة خلال تلك المناسبة.

العطلات الأسبوعية في شهر نوفمبر 2025

وفيما يتعلق بالعطلات الأسبوعية الرسمية، يحتوي شهر نوفمبر 2025 على ثمانية أيام عطلة، بواقع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وهي كالتالي:

الجمعة 7 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 8 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 14 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 15 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 21 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 22 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 28 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 29 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

وبذلك يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص، وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات، على عطلتين أسبوعيتين منتظمتين طوال الشهر، دون وجود أي عطلات رسمية إضافية بخلافها.

استعدادات العام الجديد

ومع اقتراب نهاية عام 2025، تبدأ مختلف الجهات الحكومية في إعداد جداول الإجازات الرسمية للعام الجديد 2026، والتي من المتوقع أن تبدأ بـ عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، ثم ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، يليهما عدد من المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك