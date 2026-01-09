قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستون فيلا وتوتنهام يتنافسان على ضم عمر مرموش
محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

رينو
رينو
أحمد عبد القوى

أصدرت الشركة المصرية العالمية للسيارات – وكيل رينو الحصري بيانا عاجلا .

وقالت الشركة إنها توضح للرأي العام، ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات كاذبة تضمنت ادعاءات غير صحيحة تمس سمعة الشركة وتاريخها المهني، وأن ما ورد من مزاعم لا يمت للحقيقة بصلة ويُعد تشهيرًا صريحًا دون أي سند من الواقع أو المستندات الرسمية.

وتؤكد الشركة أنها وكيل معتمد ومحترم تعمل في السوق المصري منذ ما يقرب من 47 عامًا، وتلتزم طوال هذه السنوات بأعلى معايير الشفافية والمصداقية وحماية حقوق العملاء، ولم يسبق طوال هذا التاريخ في سوق السيارات أن ثبت عليها بيع سيارات غير مطابقة للمواصفات أو مخالفة لطبيعة التعاقد.

وبخصوص ما أُثير بشأن السيارة محل الادعاء، قامت الشركة على الفور باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة، وإجراء تحقيق شامل ودقيق من خلال الجهات المختصة الفنية والتقنية، والذي أثبت بشكل قاطع أن السيارة لم تتعرض لأي حادث أو إصلاحات قبل تسليمها للعميلة، وأن كافة الادعاءات المتداولة في هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

كما توضح الشركة أن الصورة المتداولة التُقطت داخل فرع الشركة بسموحة أثناء تسليم السيارة، وتُظهر بوضوح سعادة المُدَّعية وقت الاستلام، وهو ما يؤكد أن السيارة كانت في حالة سليمة تمامًا عند التسليم، ولم يبدُ عليها أي آثار تشير إلى تعرضها لأي أضرار أو حوادث سابقة.

وتؤكد الشركة أن السيارة لم يتم المساس بها بأي شكل قبل التسليم، أما ما قد يكون قد طرأ عليها بعد مرور أربعة أيام من تاريخ الاستلام، فهو أمر خارج نطاق علم ومسؤولية الشركة، ولا يجوز تحميل الشركة تبعات وقائع لاحقة لم يثبت حدوثها أثناء حيازة الشركة للسيارة.

كما تشدد الشركة على أن تداول مثل هذه الادعاءات غير المثبتة والتى لم يصدر بها اى تقارير رسمية من الجهات المعنية فان ذلك يُلحق ضررًا مباشرًا بسمعة الشركة والعاملين بها، وهو ما لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.

وعليه، تنوه الشركة على الجميع عدم الانصياع لأي شائعات او اخبار غير مؤكدة وغير مثبتة. 

وتؤكد الشركة أنها تحتفظ بكامل حقوقها المدنية والجنائية تجاه كل شخص قام بنشر الأخبار الكاذبه ومن ساعده في ذلك من المواقع الإلكترونية وأن الشركة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد نشر أو ترويج هذه الادعاءات والأكاذيب المضللة، وذلك حمايةً لاسمها التجاري وتاريخها المهني، وردعًا لأي محاولات تشهير لا تستند إلى حقائق.

وتؤكد الشركة في الختام التزامها الدائم بخدمة عملائها، واستعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، إيمانًا منها بسيادة القانون واحترامًا لحقوق جميع الأطراف.

رينو سيارة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

حكم إهداء المسلم لغير المسلم وتهنئته

حكم إهداء المسلم لغير المسلم وتهنئته وعيادته.. الأوقاف توضح

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يروي مواقف للنبي اختار فيها اليسر لأمته

أذكار المساء مكتوبة

أذكار المساء مكتوبة.. ردّد أدعية تجلب لك خيري الدنيا والآخرة

بالصور

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد