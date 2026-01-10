قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2025
إكرامي عن صفقة الأهلي : مدافع بتروجيت أفضل من لاعب البنك الأهلي
شهاب الأمير يكشف عن مثله الأعلى بالفن وتأثير أحمد عدوية وعبد الباسط
تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار | كلاسيكو القارة السمراء
أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية
إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم.. غداً
أسعار ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا
الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا يوجهون طلبا عاجلا لـ إيران بشأن المظاهرات
سيف زاهر يكشف رد الأهلي على رحيل مصطفى شوبير حارس المرمى
بالصور

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

أسماء عبد الحفيظ

الكبد الدهني أصبح من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك لأسلوب الحياة العصري، وقلة النشاط البدني، والإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات. 

علامات مبكرة للكبد الدهني غالبًا ما تُشخص خطأ

وغالبًا ما يُكتشف الكبد الدهني بالصدفة خلال الفحوصات الروتينية، لأن أعراضه المبكرة خفية أو تتشابه مع مشاكل أخرى، ما يجعل التشخيص المبكر صعبًا ويؤخر العلاج، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هو الكبد الدهني؟

الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون داخل خلايا الكبد، ما يعيق وظائفه الطبيعية. وإذا تُرك دون علاج، قد يتطور إلى التهاب الكبد أو التليف، وهو ما يهدد الصحة على المدى الطويل.

علامات مبكرة غالبًا ما تُخطئ فيها النساء والرجال

رغم أن معظم الأشخاص لا يشعرون بأي أعراض واضحة في البداية، هناك بعض المؤشرات الدقيقة التي يمكن أن تنبهك إلى وجود الكبد الدهني:

 الإرهاق المستمر
يشعر المريض بتعب دائم حتى مع النوم الكافي، وغالبًا يُنسب هذا التعب إلى ضغط العمل أو الروتين اليومي، بينما هو في الحقيقة مرتبط بتأثر وظائف الكبد.

ألم أو شعور بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن
خصوصًا في الجانب الأيمن، تحت الأضلاع مباشرة. هذا الألم قد يخلط البعض بينه وبين مشاكل المعدة أو القولون، لكنه في كثير من الحالات علامة على الكبد الدهني.

زيادة الوزن دون سبب واضح
تراكم الدهون في الكبد مرتبط غالبًا بزيادة الدهون في الجسم عامة، ما يجعل الوزن يرتفع تدريجيًا، خاصة في منطقة البطن، رغم اتباع نظام غذائي نسبيًا معتدل.

اضطرابات الجلد
ظهور بقع داكنة حول الرقبة أو تحت الإبطين، قد تكون مؤشرًا لمقاومة الجسم للأنسولين، وهي مرتبطة غالبًا بالكبد الدهني.

اضطرابات الهضم والغازات
مثل الانتفاخ المستمر أو الغازات بعد تناول الطعام الدهني، وهو شعور غالبًا ما يُخطأ في تفسيره على أنه مجرد مشاكل هضمية عابرة.

ارتفاع مؤشرات الدهون أو إنزيمات الكبد في التحاليل
غالبًا ما تكون العلامة الأولى للكبد الدهني ظهور ارتفاع طفيف في ALT وAST أو الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، قبل ظهور أي أعراض خارجية.

لماذا يُشخص الكبد الدهني خطأ؟

  • الأعراض المبكرة غير محددة وتشبه التعب أو مشاكل المعدة
  • ضعف وعي بعض الأطباء أو المرضى بأهمية التحاليل الروتينية للكبد
  • الاعتماد على الأعراض فقط دون استخدام فحوص الأشعة أو الدم

نصائح للوقاية والكشف المبكر

  • إجراء تحليل وظائف الكبد بشكل دوري، خاصة عند وجود زيادة في الوزن أو تاريخ عائلي للكبد
  • اتباع نظام غذائي متوازن قليل الدهون المشبعة والسكريات
  • ممارسة النشاط البدني بانتظام لتحفيز حرق الدهون
  • الحد من الكحول أو الامتناع عنه تمامًا
  • استشارة الطبيب عند ظهور أي علامات مثل التعب المستمر أو ألم أعلى البطن
