نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

أكد أطباء أن الكبد الدهني في مراحله المبكرة ومرحلة ما قبل السكري، من الحالات الصحية القابلة للعلاج الكامل؛ شريطة التشخيص المبكر والالتزام بتغييرات مستمرة في نمط الحياة.



هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

وقال الدكتور فيمال باهوجا، طبيب الباطنية والأمراض الاستقلابية في مستشفى الدكتور “إل إتش هيرانانداني” بالهند، إن “الكبد الدهني المبكر ومرحلة ما قبل السكري يمثلان إنذارًا استقلابيًا مهمًا، لكن الضرر الخلوي في هذه المرحلة يكون محدودًا وقابلًا للعكس تمامًا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا عند الالتزام بتصحيح نمط الحياة”.

وأوضح أن مفتاح العلاج يكمن في تقليل الدهون المتراكمة في الكبد وتحسين حساسية الأنسولين في الوقت نفسه.

أولا: تصحيح النظام الغذائي

يؤكد الخبراء أن التغذية الصحية تمثل الركيزة الأساسية للعلاج، وتشمل:

ـ اتباع نظام غذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي وغني بالألياف.

ـ الإكثار من الخضراوات، البقوليات، السلطات، والحبوب الكاملة مثل الأرز البني.

ـ تناول الفاكهة باعتدال دون إفراط.

ـ الاعتماد على مصادر بروتين صحية مثل العدس، البيض، السمك، والجبن، للحفاظ على الكتلة العضلية، وتقليل الرغبة في السكريات.

ـ تقليل الكربوهيدرات المكررة، والمشروبات المحلاة، والسكريات الخفية الموجودة في الوجبات المصنعة.

ـ استبدال الدهون الضارة بزيوت صحية مثل زيت الزيتون أو الكانولا، أو الخردل أو نخالة الأرز، مع إضافة المكسرات والبذور الغنية بـ"أوميجا 3".

ـ تنظيم مواعيد الوجبات وتجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

ثانيًا: زيادة النشاط البدني اليومي

يساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين التمثيل الغذائي وتقليل الدهون بالكبد، ومن أبرز التوصيات:

ـ ممارسة المشي السريع لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا أو الوصول إلى 10 آلاف خطوة يوميًا.

ـ ممارسة تمارين المقاومة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا لتحسين امتصاص الجلوكوز في العضلات.

ـ الاعتماد على النشاط البدني غير الرياضي (NEAT) مثل صعود السلالم، الحركة المتكررة، والأعمال المنزلية.

ـ تجنب الجلوس لفترات طويلة، مع ضرورة الحركة كل 30 دقيقة.

ثالثًا: تحسين النوم وتنظيم الساعة البيولوجية

اضطرابات النوم تؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين وتراكم الدهون الحشوية، لذا ينصح الخبراء بـ:

ـ النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

ـ الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة.

ـ توفير بيئة نوم مظلمة وهادئة.

ـ تجنب الكافيين والوجبات الثقيلة والتعرض للضوء الأزرق قبل النوم بساعتين.

رابعًا: تقليل التوتر والإجهاد

الإجهاد المزمن يرفع ومستويات هرمون الكورتيزول، ما يؤدي إلى تفاقم الإصابة بـ الكبد الدهني ومقدمات السكري. ويوصى بممارسة تمارين التنفس العميق، اليوجا أو التأمل لمدة 10 دقائق يوميًا.

خامسًا: المتابعة والفحوصات الدورية

بعد التشخيص؛ ينصح الأطباء بإجراء متابعة منتظمة تشمل:

ـ قياس سكر الدم أثناء الصيام.

ـ تحليل الهيموجلوبين السكري (HbA1c).

ـ فحص إنزيمات الكبد (ALT وAST).

ـ قياس الدهون الثلاثية ومحيط الخصر كل 3 إلى 4 أشهر ويُعد الوصول إلى محيط خصر مثالي (أقل من 90 سم للرجال و80 سم للنساء) مؤشرًا مهمًا لتقليل مخاطر أمراض التمثيل الغذائي.

تغيير العادات اليومية البسيطة مثل المشي بعد الوجبات، تقليل الكربوهيدرات المكررة، تحسين النوم، وإدارة التوتر، يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في علاج الكبد الدهني المبكر ومرحلة ما قبل السكري، ويعيد التوازن الصحي للجسم خلال فترة قصيرة نسبيًا.